WhatsApp introduce la traduzione automatica dei messaggi. Su iOS e Android



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-09-2025]

whatsapp traduzione automatica
Immagine: WhatsApp

WhatsApp ha ufficialmente iniziato il rilascio progressivo di una nuova funzione di traduzione automatica dei messaggi su iOS e Android, integrata direttamente nell'app: la capacità di tradurre in tempo reale i messaggi. La funzione si basa sull'infrastruttura linguistica di Meta, già impiegata in altri prodotti come Facebook e Instagram. Il sistema è in grado di rilevare automaticamente la lingua del messaggio e proporre la traduzione contestuale, che può essere visualizzata con un semplice tocco. Gli utenti possono anche scegliere di attivare la traduzione automatica per specifiche chat, utile per esempio in conversazioni con interlocutori stranieri o in gruppi internazionali.

Per gli utenti di dispositivi Android, la traduzione è disponibile per sei lingue: inglese, spagnolo, hindi, portoghese, russo e arabo. Per gli utenti di iOS le lingue supportate sono ben 19. Secondo Meta l'accuratezza del sistema è stata migliorata grazie all'uso di modelli neurali adattivi, capaci di interpretare il contesto e ridurre gli errori semantici. La funzione supporta anche le emoji e le abbreviazioni comuni, rendendo così la traduzione più naturale e aderente al tono informale tipico delle conversazioni su WhatsApp.

«Se visualizzi un messaggio in una lingua diversa, ora puoi semplicemente premere a lungo e toccare "Traduci". Scegli la lingua da cui o verso cui desideri tradurre il messaggio e scaricalo per salvarlo per future traduzioni. Questo funziona per le chat individuali, i gruppi e anche per gli aggiornamenti dei canali» si legge nel blog ufficiale di WhatsApp.

Non è tutto qui: «Gli utenti Android potranno anche scegliere di attivare la traduzione automatica per un'intera conversazione, in modo che anche tutti i messaggi futuri in quella conversazione vengano tradotti».

Consigliamo la lettura di:
WhatsApp, sfondi generati dalla IA nelle videochiamate, tra personalizzazione e ...
WhatsApp, più sicurezza grazie ai nuovi strumenti IA contro le truffe onlin...
WhatsApp senza account: arrivano le Guest Chat per comunicare da "anonimi"
L'Antitrust italiano indaga su Meta: abuso di posizione dominante con l'...

Non perderti anche:
Meta non firmerà il Codice di Condotta per lo sviluppo delle IA. Va contro ...
Bitchat sfida WhatsApp: messaggi istantanei sicuri e crittografati, senza passar...
WhatsApp: arrivano i riassunti, i filtri e le emoji animate, ma anche la pubblic...
WhatsApp, ecco perché stai ricevendo un messaggio che ti chiede di aggiunge...

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Meta non firmerà il Codice di Condotta per lo sviluppo delle IA. Va contro la UE
Bitchat sfida WhatsApp: messaggi istantanei sicuri e crittografati, senza passare da Internet
WhatsApp: arrivano i riassunti, i filtri e le emoji animate, ma anche la pubblicità
WhatsApp, ecco perché stai ricevendo un messaggio che ti chiede di aggiungere l'indirizzo email
WhatsApp Web: chiamare e videochiamare direttamente dal browser

Commenti all'articolo (3)

{obort}
Zuck ha fatto miliardi introducendo qualsiasi cosa ai suoi affezionati in-prenditori, che lo ringraziano elargendogli a profusione e gratuitamente i propri dati personali.
24-9-2025 11:00
{utente anonimo}
Solo un altro modo per bypassare la crittografia end to end (se ti fai tradurre il messaggio, per il traduttore sarà in chiaro).
24-9-2025 09:57

Homer S.
Ha senso usarlo solo se mittente e destinatari hanno esplicita evidenza della cosa. Altrimenti una frase tradotta a cavolo creerà un mucchio di fraintendimenti.
24-9-2025 09:41
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Quanto spesso utilizzi un Pc o un dispositivo mobile mentre guardi la Tv?
Sempre
Spesso
A volte
Raramente
Mai
Non guardo la Tv.

Mostra i risultati (3694 voti)
Settembre 2025
n. 3996 del 24-09-2025
Cookie, si va verso il consenso unico. L'Europa valuta l'integrazione nei browser web
n. 3995 del 22-09-2025
Google lancia l'app "unificata" per la ricerca in Windows: documenti locali, web e Google Drive
n. 3994 del 18-09-2025
Poste Italiane, i dati di un milione di utenti nel dark web. L'azienda: "Non ci hanno attaccati"
n. 3993 del 17-09-2025
Windows 11, lo speed test si integra nella barra: misura velocità di up/download e latenze
n. 3992 del 15-09-2025
ISEE, titoli di studio e certificati arrivano su IT Wallet. Il portafoglio digitale si espande
n. 3991 del 12-09-2025
Microsoft contro ValueLicensing: fine delle licenze di Windows e Office a prezzi stracciati?
n. 3990 del 10-09-2025
Il web aperto è ufficialmente in crisi: lo ammette pure Google. La colpa è anche della IA
n. 3989 del 08-09-2025
Intelligenza artificiale per le automobili, licenziati 54 ricercatori a Torino
n. 3988 del 05-09-2025
Dolcificanti a zero calorie e declino cognitivo: una ricerca brasiliana scopre un preoccupante legame
n. 3987 del 03-09-2025
WinToUSB trasforma una chiavetta USB in un sistema Windows perfettamente funzionante
n. 3986 del 01-09-2025
Meta accede a tutto il rullino fotografico senza permesso. Ma disattivare si può: ecco come
Agosto 2025
n. 3985 del 28-08-2025
Google, stop all'obbligo di usare Gmail per gli account Android
n. 3984 del 27-08-2025
Browser IA, l'allarme di Malwarebytes: ingannare gli assistenti e rubare dati è fin troppo semplice
n. 3983 del 26-08-2025
Lo script che estende gli aggiornamenti di sicurezza di Windows 10 anche senza account Microsoft
n. 3982 del 25-08-2025
La Danimarca saluta la posta cartacea: la consegna delle lettere terminerà alla fine dell'anno
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 24 settembre
2025
Therac-25, 40 anni dopo. Il bug software causò tre morti e cambiò per ...
2024
La macchina per scrivere open source e con schermo e-ink
2023
NFT senza valore, la bolla è scoppiata
2022
La strana storia dell'utente HME2 di Arpanet
2021
Tesla annuncia il robot umanoide “ammansito”
2020
Vecchio televisore mette KO la connessione Adsl di un intero paese
2019
Ecco perché gli aggiornamenti Windows hanno così tanti bug
2018
Chi lavora da casa si sente obbligato a dimostrare di essere produttivo
2017
Lampi di Cassandra / Una cartolina da Saturno
2016
Il treno a idrogeno conquista la Germania
2015
Volkswagen: milioni di auto con malware iper-inquinante
2014
L'iPhone 6 si piega in tasca
2013
Usare il tablet in volo? Ora si può
2012
Telecom Italia vorrebbe 15.000 prepensionamenti
2011
Più veloci della luce?
2010
I nemici della Rete sono tra noi
2009
Facebook non ce la fa più
2008
HP HDX
2007
Telecom Italia assume di nuovo
2006
La differenza tra una foto e una bella foto
2005
Mille SMS bastardi
2003
Le richieste di Tronchetti Provera in Finanziaria
2002
Google e la sfida dell'editoria
2001
Servizi digitali e Pubblica amministrazione
Olimpo Informatico


 
web metrics