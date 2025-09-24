WhatsApp introduce la traduzione automatica dei messaggi. Su iOS e Android

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-09-2025] Commenti (3)

WhatsApp ha ufficialmente iniziato il rilascio progressivo di una nuova funzione di traduzione automatica dei messaggi su iOS e Android, integrata direttamente nell'app: la capacità di tradurre in tempo reale i messaggi. La funzione si basa sull'infrastruttura linguistica di Meta, già impiegata in altri prodotti come Facebook e Instagram. Il sistema è in grado di rilevare automaticamente la lingua del messaggio e proporre la traduzione contestuale, che può essere visualizzata con un semplice tocco. Gli utenti possono anche scegliere di attivare la traduzione automatica per specifiche chat, utile per esempio in conversazioni con interlocutori stranieri o in gruppi internazionali.

Per gli utenti di dispositivi Android, la traduzione è disponibile per sei lingue: inglese, spagnolo, hindi, portoghese, russo e arabo. Per gli utenti di iOS le lingue supportate sono ben 19. Secondo Meta l'accuratezza del sistema è stata migliorata grazie all'uso di modelli neurali adattivi, capaci di interpretare il contesto e ridurre gli errori semantici. La funzione supporta anche le emoji e le abbreviazioni comuni, rendendo così la traduzione più naturale e aderente al tono informale tipico delle conversazioni su WhatsApp.

«Se visualizzi un messaggio in una lingua diversa, ora puoi semplicemente premere a lungo e toccare "Traduci". Scegli la lingua da cui o verso cui desideri tradurre il messaggio e scaricalo per salvarlo per future traduzioni. Questo funziona per le chat individuali, i gruppi e anche per gli aggiornamenti dei canali» si legge nel blog ufficiale di WhatsApp.

Non è tutto qui: «Gli utenti Android potranno anche scegliere di attivare la traduzione automatica per un'intera conversazione, in modo che anche tutti i messaggi futuri in quella conversazione vengano tradotti».