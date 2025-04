Synology castra i dischi di terze parti

Solo gli hard disk dell'azienda possono sfruttare tutte le funzionalità dei NAS.

Synology, il noto produttore di soluzioni NAS (Network Attached Storage), ha annunciato una svolta controversa per i modelli della serie Plus che debutteranno nel corso di quest'anno: l'obbligo di utilizzare dischi rigidi a marchio Synology o certificati per accedere alla gamma completa delle funzionalità offerte dal NAS stesso.

I NAS Plus Series sono dedicati a piccole e medie imprese e utenti domestici avanzati. Sebbene sia ancora possibile utilizzare dischi di terze parti per l'archiviazione di base, funzionalità chiave come il monitoraggio della salute del disco, la deduplicazione a livello di volume, l'analisi della durata di vita e gli aggiornamenti automatici del firmware saranno funzionanti solo se si utilizzano gli hard disk a marchio Synology, o quelli certificati dall'azienda.

I dischi non certificati subiranno anche restrizioni nella creazione di pool di archiviazione e riceveranno supporto tecnico limitato o nullo in caso di problemi.

I modelli del 2024 e quelli precedenti, inclusi quelli della serie Synology XS Plus e rack, non sono interessati da queste restrizioni; i dischi migrati da NAS esistenti continueranno a funzionare senza limitazioni.

Synology in sé non produce direttamente i propri dischi, ma utilizza HDD di marchi come Seagate, Western Digital e Toshiba, rimarchiati e dotati di firmware personalizzato che funge da una sorta di DRM (Digital Rights Management).

L'azienda sostiene che questa scelta, già adottata nei suoi sistemi dedicati alle grandi aziende, garantisca «maggiore affidabilità, prestazioni superiori e supporto più efficiente».

I dati riportati dall'azienda indicano una riduzione del 19% nei ticket di supporto relativi a problemi di dischi e un miglioramento del 36% nelle prestazioni di lettura sequenziale multi-dispositivo rispetto ai dischi di terze parti.

L'altro lato della medaglia consiste nel fatto che i dischi Synology tendono a essere più costosi di quelli dei concorrenti, a parità di capacità e prestazioni.