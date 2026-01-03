Lo SPID delle Poste diventa a pagamento: canone per 30 milioni di utenti, con qualche eccezione



Dal 1 gennaio 2026 il servizio SPID fornito da Poste Italiane non è più completamente gratuito: come già si vociferava, è stato introdotto un canone annuale di 6 euro per il rinnovo dell'identità digitale, segnando un cambiamento rilevante per milioni di cittadini che utilizzano quotidianamente PosteID per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione. La modifica è stata comunicata agli utenti e pubblicata nelle condizioni aggiornate del servizio.

Il nuovo costo riguarda il rinnovo annuale. Per chi attiva oggi un nuovo SPID con Poste, il primo anno resta gratuito mentre il pagamento scatterà alla scadenza dei primi dodici mesi. Gli utenti che già possiedono un'identità digitale dovranno invece versare il canone entro 30 giorni dalla data di scadenza indicata nella propria area personale o nell'app PosteID.

Il canone di 6 euro all'anno allinea Poste Italiane agli altri identity provider che già prevedevano un costo per la gestione dello SPID, come Aruba e InfoCert. Non tutti gli utenti saranno soggetti al pagamento. Poste Italiane ha previsto diverse categorie esentate: minorenni, over 75, italiani residenti all'estero e titolari di SPID a uso professionale. Per queste fasce il servizio resterà gratuito anche dopo il 2026.

Il mancato pagamento del canone comporterà la sospensione temporanea dell'identità digitale; la riattivazione avverrà automaticamente una volta saldato l'importo dovuto. Gli utenti che non intendono sostenere il costo potranno recedere dal servizio senza penali e scegliere un altro provider SPID, come indicato nelle comunicazioni ufficiali e nelle condizioni contrattuali aggiornate. Secondo le statistiche, la modifica riguarda circa 30 milioni di cittadini che utilizzano PosteID come principale strumento di accesso ai servizi digitali della PA. La piattaforma di Poste è infatti la più diffusa in Italia, con una quota di utilizzo superiore all'80% tra gli utenti maggiorenni secondo le stime riportate dalle fonti di settore.

Il sito ufficiale, aggiornato con le nuove condizioni, specifica che il pagamento potrà essere effettuato tramite i canali digitali di Poste Italiane, inclusa l'app dedicata. La data di scadenza del servizio è consultabile nella propria area personale, insieme alle modalità di rinnovo e alle informazioni sulle esenzioni applicabili.

