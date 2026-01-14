Amazon aggiorna Alexa senza permesso: Alexa Plus imposto in automatico gli abbonati Prime



alexa plus aggiornamento senza permesso
Foto di Jonathan Borba.

L'aggiornamento automatico da Alexa ad Alexa Plus per tutti i dispositivi compatibili - deciso da Amazon senza nemmeno informare preventivamente gli utenti - sta generando numerose proteste negli USA. Gli utenti hanno infatti scoperto che i loro dispositivi Echo erano stati aggiornati senza alcuna richiesta di consenso: hanno ricevuto solo un messaggio che annunciava l'attivazione della nuova versione dell'assistente basata su intelligenza artificiale generativa.

Alexa Plus rappresenta il tentativo di Amazon di competere con soluzioni come Google Gemini e ChatGPT, introducendo risposte più articolate e una maggiore capacità di comprensione del contesto. Tuttavia, la modalità con cui l'aggiornamento è stato distribuito ha sollevato critiche immediate. Il passaggio alla nuova versione è avvenuto automaticamente per tutti gli abbonati Prime dotati di dispositivi compatibili, senza alcuna fase di opt‑in volontario.

Le segnalazioni pubblicate su Reddit, inoltre, indicano che molti utenti hanno notato un peggioramento delle prestazioni. Tra i problemi più ricorrenti vengono riportati tempi di risposta più lunghi, cambiamenti nella voce dell'assistente e un aumento della pubblicità riprodotta durante l'utilizzo quotidiano. La procedura per tornare alla versione precedente di Alexa esiste, ma non è priva di conseguenze. A quanto pare è sufficiente pronunciare il comando vocale «Alexa, esci da Alexa», ma chi effettua il downgrade si ritrova con un incremento significativo dei contenuti pubblicitari, rendendo l'esperienza d'uso meno fluida rispetto a prima dell'aggiornamento.

Al momento in cui scriviamo il gigante dell'e-commerce non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle ragioni della scelta di un aggiornamento automatico, ma la mossa sembra chiaramente legata alla volontà di accelerare l'adozione della nuova piattaforma IA; i rallentamenti segnalati dagli utenti nei primi giorni di utilizzo potrebbero dipendere dalla maggior accuratezza delle risposte rispetto alla versione originale di Alexa.

Le critiche comunque non riguardano tanto le prestazioni, quanto la trasparenza. Molti utenti hanno lamentato la mancanza di un avviso chiaro e la difficoltà di comprendere quali dati vengano elaborati dal nuovo sistema. L'aggiornamento è stato presentato come un "miglioramento gratuito", ma senza fornire informazioni dettagliate sulle modifiche introdotte. A ciò occorre aggiungere che il ritorno alla versione precedente non sempre è definitivo: alcuni utenti hanno segnalato che Alexa Plus si riattiva automaticamente dopo aggiornamenti di sistema o riavvii del dispositivo, rendendo difficile mantenere la configurazione originale.

