ChatGPT Go debutta in Italia: il piano low‑cost da 8 euro sfida l’offerta Google AI Plus



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-12-2025]

chatgpt go 8 euro mese
Foto di Growtika.

Quasi in completo silenzio, ChatGPT Go è arrivato ufficialmente in Italia come nuovo piano di abbonamento economico proposto da OpenAI. Si tratta di un'offerta pensata per colmare lo spazio tra il piano gratuito e le soluzioni più costose come ChatGPT Plus e Pro. Il costo di ChatGPT Go in Italia è infatti pari a 8 euro al mese. Il prezzo colloca dunque il piano in una fascia intermedia, con l'obiettivo di offrire accesso ai modelli più recenti e limiti di utilizzo più ampi rispetto alla versione gratuita, mantenendo però un costo inferiore rispetto ai piani premium (23 euro al mese per Plus e 220 euro al mese per Pro). ChatGPT Go include tutte le funzionalità del piano Free, ma con più ampi limiti di caricamento e conversazione, oltre alla possibilità di utilizzare modelli più avanzati rispetto a quelli disponibili gratuitamente. L'offerta è pensata per utenti che utilizzano frequentemente l'assistente ma non necessitano delle capacità massime garantite dai piani superiori.

ChatGPT Go non è il primo piano "economico" nel campo dei chatbot con IA: Google da qualche tempo offre il piano Google AI Plus, che include l'accesso a Gemini e ha un costo analogo di 8 euro al mese in Italia (3,99 euro per i primi due mesi), secondo le informazioni disponibili nelle pagine ufficiali di Google. ChatGPT e Gemini si trovano nella stessa fascia di prezzo, con offerte pensate per utenti che cercano un accesso più ampio ai modelli IA senza sottoscrivere piani professionali più costosi. L'apparizione di questi piani low cost potrebbe contribuire ad aumentare il numero di utenti paganti, offrendo un certo equilibrio tra costo e funzionalità che risponde alle esigenze di una fascia di pubblico ampia e diversificata. È possibile che prossimamente anche gli altri concorrenti si adeguino lanciando offerte analoghe.

Per approfondire:
OpenAI lancia l'App Store di ChatGPT. Le app di terze parti dentro il chatbo...
Adobe porta Photoshop, Express e Acrobat gratis in ChatGPT
WhatsApp espelle ChatGPT e Copilot: dal 2026 resterà solo Meta AI
ChatGPT introduce le chat di gruppo, fino a 20 persone. Il chatbot fa da consule...

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
PayPal diventa il wallet di ChatGPT: il chatbot potrà fare acquisti (e pagarli) per conto dell'utente
OpenAI lancia ChatGPT Atlas: il browser con IA "comprende" il web e agisce per conto dell'utente
ChatGPT includerà contenuti erotici, ma solo per gli adulti verificati
ChatGPT, controlli parentali per tutelare i teenager: account collegati coi genitori e avvisi

Commenti all'articolo (2)


gili.preda
W-DeepSeek.
28-12-2025 16:15
{silvio}
Mi piacerebbe sapere come pensa OpenAI di guadagnare, con questi prezzi che non hanno niente a che vedere con i costi di esercizio. Lo stesso gli altri amichetti di scampagnate. Forse non ci sarà lo scoppio di una bolla, ma se non trovano alla svelta il modo di arrivare al ROI, ci saranno bei casini e molta gente si farà... Leggi tutto
28-12-2025 15:47
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Qual è il prodotto che più ti attira tra questi?
Un lettore di ebook
Uno smartphone di ultima generazione
Un tablet o pad
Un navigatore satellitare
Un lettore Mp3 e/o video (portatile o da salotto)

Mostra i risultati (4751 voti)
Dicembre 2025
n. 4042 del 24-12-2025
PagoPA lascia il MEF: Poste e Poligrafico rilevano la società per mezzo miliardo
n. 4041 del 22-12-2025
Dalla frustrazione alla performance: imprecare rende più forti e resistenti
n. 4040 del 19-12-2025
Ordina RAM DDR 5 su Amazon, riceve DDR 2: ecco come funziona la truffa del reso
n. 4039 del 17-12-2025
Televisori LG, dopo l'aggiornamento compare l'app di Copilot. E non si può più togliere
n. 4038 del 16-12-2025
Google lancia la traduzione simultanea universale: bastano qualsiasi telefono Android e auricolari
n. 4037 del 15-12-2025
Tassa da 2 euro sui pacchi fino a 150 euro: la Manovra 2026 coinvolge milioni di spedizioni
n. 4036 del 12-12-2025
Lo script open source che fa sparire Copilot, Recall e gli altri componenti IA da Windows 11
n. 4035 del 09-12-2025
Google Antigravity cancella un intero drive: la IA si scusa, ma i dati sono persi
n. 4034 del 05-12-2025
Migliaia di aerei A320 a terra. Perché è una buona notizia
n. 4033 del 04-12-2025
Arduino passa a Qualcomm: la comunità hacker esplode di malcontento
n. 4032 del 03-12-2025
Piracy Shield, i provider italiani presentano il conto: 10 milioni di euro l'anno
n. 4031 del 01-12-2025
Il Digital Omnibus è una resa dell'Unione Europea?
Novembre 2025
n. 4030 del 27-11-2025
MediaWorld vende iPad a 15 euro per errore, adesso li vuole tutti indietro
n. 4029 del 26-11-2025
Riscaldano casa con un datacenter in giardino: giù i costi delle bollette
n. 4028 del 24-11-2025
I Baschi Grigi della Cybersicurezza
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 28 dicembre
2024
Windows 11 24H2, se lo installi così addio aggiornamenti
2023
Pubblicità su Prime Video, ora c'è la data
2022
L'app Immuni va in pensione
2021
Moderatrice fa causa a TikTok per i video scioccanti che deve sorbirsi
2020
Il sito che svela quali tracce lasci quando navighi nel web
2017
Come evitare le app false e truffaldine
2016
Quanto guadagna una celebrità da una foto su Instagram o Twitter? Tanto
2015
Telecom partorisce una nuova azienda per evitare le multe
2014
Agcom: ''Contratti di telefonia siano sempre in forma scritta''
2013
Canada, addio alla consegna della posta tradizionale
2012
50 esami con una goccia di sangue grazie a V-Chip
2011
Apple Italia condannata dall'Antitrust per scorrettezza commerciale
2010
Velocità e robustezza con il SSD USB 3.0 di Kingston
2009
Inquinamento, meglio il pesce congelato di quello fresco
2008
Mozilla rilascia Thunderbird 3 beta 1
2007
Il meglio dal Forum "Ribelli Digitali"
2006
Bianco, verde e Open Source-Red
2005
Volevo essere l'anti-iPod
2004
Un Sms per il Sud Est asiatico
2002
In lotta il call center di Pagine Gialle
Olimpo Informatico


 
web metrics