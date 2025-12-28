ChatGPT Go debutta in Italia: il piano low‑cost da 8 euro sfida l’offerta Google AI Plus

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-12-2025] Commenti (2)

Quasi in completo silenzio, ChatGPT Go è arrivato ufficialmente in Italia come nuovo piano di abbonamento economico proposto da OpenAI. Si tratta di un'offerta pensata per colmare lo spazio tra il piano gratuito e le soluzioni più costose come ChatGPT Plus e Pro. Il costo di ChatGPT Go in Italia è infatti pari a 8 euro al mese. Il prezzo colloca dunque il piano in una fascia intermedia, con l'obiettivo di offrire accesso ai modelli più recenti e limiti di utilizzo più ampi rispetto alla versione gratuita, mantenendo però un costo inferiore rispetto ai piani premium (23 euro al mese per Plus e 220 euro al mese per Pro). ChatGPT Go include tutte le funzionalità del piano Free, ma con più ampi limiti di caricamento e conversazione, oltre alla possibilità di utilizzare modelli più avanzati rispetto a quelli disponibili gratuitamente. L'offerta è pensata per utenti che utilizzano frequentemente l'assistente ma non necessitano delle capacità massime garantite dai piani superiori.

ChatGPT Go non è il primo piano "economico" nel campo dei chatbot con IA: Google da qualche tempo offre il piano Google AI Plus, che include l'accesso a Gemini e ha un costo analogo di 8 euro al mese in Italia (3,99 euro per i primi due mesi), secondo le informazioni disponibili nelle pagine ufficiali di Google. ChatGPT e Gemini si trovano nella stessa fascia di prezzo, con offerte pensate per utenti che cercano un accesso più ampio ai modelli IA senza sottoscrivere piani professionali più costosi. L'apparizione di questi piani low cost potrebbe contribuire ad aumentare il numero di utenti paganti, offrendo un certo equilibrio tra costo e funzionalità che risponde alle esigenze di una fascia di pubblico ampia e diversificata. È possibile che prossimamente anche gli altri concorrenti si adeguino lanciando offerte analoghe.