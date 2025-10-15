ChatGPT includerà contenuti erotici, ma solo per gli adulti verificati

Lo afferma il CEO di OpenAI Sam Altman.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-10-2025]

chatgpt contenuti erotici
Foto di Denis.

Il CEO di OpenAI Sam Altman con un post su X ha confermato che l'azienda sta lavorando per rendere disponibili da dicembre contenuti erotici su ChatGPT, limitandone l'accesso agli utenti adulti. La dichiarazione si inserisce in un più ampio discorso sull'evoluzione del modello e sulla crescente domanda di esperienze personalizzate, inclusi contenuti narrativi che rientrano nel genere erotico. Altman ha sottolineato che l'obiettivo non è promuovere contenuti espliciti ma offrire uno spazio controllato e conforme alle normative per chi desidera interazioni di tipo romantico o sensuale.

La novità si colloca nel quadro delle recenti modifiche già in fase di distribuzione apportate a ChatGPT, tra cui l'introduzione delle "personalità" selezionabili e dei controlli parentali. OpenAI ha avviato la distribuzione di strumenti che permettono ai genitori di limitare l'accesso a contenuti sensibili e di ricevere notifiche in caso di comportamenti a rischio. Questi meccanismi saranno estesi anche alla gestione dei contenuti erotici, con filtri basati sull'età e sull'identità verificata dell'utente.

L'annuncio solleva interrogativi sul piano etico e normativo. In Europa la regolamentazione dell'intelligenza artificiale è in fase di consolidamento con l'AI Act: esso prevede requisiti specifici per i sistemi ad alto rischio, inclusi quelli che trattano contenuti sensibili. Altman ha dichiarato che OpenAI intende conformarsi alle normative locali, adottando misure di trasparenza e tracciabilità per evitare abusi e garantire un uso responsabile della tecnologia.

Dal punto di vista tecnico l'abilitazione di contenuti erotici richiederà modifiche al sistema di moderazione e all'interfaccia utente. Non è ancora chiaro se verranno introdotti modelli separati o se l'accesso sarà gestito tramite configurazioni avanzate. Altman ha lasciato intendere che la funzione sarà opzionale e disattivata di default, con attivazione esplicita da parte dell'utente. In ogni caso la decisione di aprire a contenuti erotici rappresenta un cambio di rotta rispetto alle politiche precedenti, che escludevano esplicitamente questo tipo di interazioni. Altman ha precisato che si tratta di una risposta a richieste reali da parte della comunità e che l'azienda intende procedere con cautela, ascoltando feedback e monitorando l'impatto della nuova funzionalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (2)

{Murdock}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
15-10-2025 15:34

Homer S.
Immagino che la ragazza della foto non si sia chiusa la lampo senza gli slip... :sbonk:
15-10-2025 14:34
