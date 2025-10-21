WhatsApp, arrivano i nomi utente: presto sarà possibile prenotare quello preferito



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-10-2025]

whatsapp prenotazione nomi utente
Foto di BoliviaInteligente.

Meta ha confermato lo sviluppo di una nuova funzionalità per WhatsApp che consentirà agli utenti di scegliere un username univoco, separato dal numero di telefono. La novità è stata individuata nelle versioni beta delle app per iOS e Android, dove è già presente un sistema di prenotazione anticipata, non disponibile globalmente ma per il momento solo per utenti selezionati. L'obiettivo è offrire un metodo alternativo per identificarsi e comunicare, migliorando la privacy e semplificando l'interazione tra utenti che non si conoscono direttamente.

Il sistema di prenotazione permette agli utenti di selezionare il proprio nome utente prima del rilascio ufficiale della funzione. I nomi devono rispettare criteri specifici: solo lettere minuscole, numeri, punti e underscore; lunghezza compresa tra 3 e 30-35 caratteri; nessun dominio o formato ingannevole; divieto di iniziare o terminare con un punto. Queste regole mirano a garantire uniformità e sicurezza, evitando ambiguità o usi impropri.

Secondo quanto riportato da WABetaInfo, i nomi prenotati saranno associati in modo esclusivo agli account, garantendo la proprietà una volta che la funzione sarà attiva per tutti. Meta ha presentato la novità come un miglioramento della protezione del numero di telefono: chi non ha il contatto salvato vedrà solo lo username, riducendo il rischio di esposizione involontaria dei dati personali.

La funzione si inserisce in una tendenza più ampia che vede le piattaforme di messaggistica adottare modelli di identificazione più flessibili. Telegram, ad esempio, già consente la comunicazione tramite nome utente, mentre Signal ha recentemente introdotto un sistema simile. Finora legato esclusivamente al numero di telefono, WhatsApp compie così un passo verso una maggiore modularità e anonimato controllato.

Per approfondire:
Signal potrebbe lasciare la UE: la protezione minori Chat Control "è un mal...
WhatsApp introduce la traduzione automatica dei messaggi. Su iOS e Android
WhatsApp, sfondi generati dalla IA nelle videochiamate, tra personalizzazione e ...
WhatsApp, più sicurezza grazie ai nuovi strumenti IA contro le truffe onlin...

Non è ancora stata comunicata una data ufficiale per il rilascio globale della funzione; Meta ha dichiarato che l'accesso anticipato sarà esteso gradualmente, con l'intento di garantire equità nella distribuzione dei nomi più richiesti. Alcuni utenti potrebbero ricevere notifiche o inviti a prenotare il proprio username nelle prossime settimane.

Articoli raccomandati:
WhatsApp senza account: arrivano le Guest Chat per comunicare da "anonimi"
Bitchat sfida WhatsApp: messaggi istantanei sicuri e crittografati, senza passar...
La IA di WhatsApp riassume i messaggi non letti. Ma si legge tutte le chat
WhatsApp: arrivano i riassunti, i filtri e le emoji animate, ma anche la pubblic...

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
WhatsApp, ecco perché stai ricevendo un messaggio che ti chiede di aggiungere l'indirizzo email

Commenti all'articolo (1)

{utumbu}
Il dio di whatsapp decide nuove funzioni che elargisce magnanimamente i suoi discepoli, selezionando per primi i più meritevoli. E se qualcuno decide che si può fare a meno di whatsapp (e cloni) ha ragione, basta vivere ai margini della società, o psicologicamente ritirati da essa.
21-10-2025 10:10
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Foto e video occupano troppo spazio sul tuo hard disk ma non vuoi cancellarli. Cosa fai?
Copio tutto su una USB o su un hard disk esterno
Cripto la cartella con le foto e i video e poi la salvo su un hard disk esterno
Sposto i file in un servizio di immagazzinamento su cloud
Cripto i file e li sposto su cloud
Non ho poi così tante foto

Mostra i risultati (2234 voti)
Ottobre 2025
n. 4008 del 20-10-2025
Guida autonoma in 60 città italiane: Italia primo laboratorio europeo per i test
n. 4007 del 16-10-2025
Infotainment in auto, nuove regole: i veicoli smart dovranno avere un'autoradio FM/DAB+
n. 4006 del 15-10-2025
Mozilla introduce Firefox VPN: navigazione cifrata nel browser. Privata e gratuita
n. 4005 del 13-10-2025
Windows 11 25H2: debutta il menu Start con layout dinamico e integrazione con lo smartphone
n. 4004 del 10-10-2025
DAZN chiede 500 euro di risarcimento a 2000 utenti già multati per pirateria. E minaccia cause
n. 4003 del 09-10-2025
Energia elettrica: il prezzo cambia ogni 15 minuti. Fasce orario stravolte, la sera costa di più
n. 4002 del 06-10-2025
Clothoff bloccata in Italia: il Garante Privacy ferma l'app che spoglia le persone con la IA
n. 4001 del 03-10-2025
Open Printer, stampante inkjet open source. Cartucce ricaricabili, design modulare e niente DRM
n. 4000 del 01-10-2025
Amazon Prime elimina la prova gratuita in Italia: i giorni di test passano da 30 a 7. E si pagano
Settembre 2025
n. 3999 del 29-09-2025
SPID a pagamento, l'era gratuita è finita: le Poste introducono un canone annuale
n. 3998 del 26-09-2025
YouTube ammette: "Obbligati dall'amministrazione Biden a sospendere certi canali"
n. 3997 del 25-09-2025
Commodore 64 Ultimate convince: boom di vendite, acquisizione anticipata
n. 3996 del 24-09-2025
Cookie, si va verso il consenso unico. L'Europa valuta l'integrazione nei browser web
n. 3995 del 22-09-2025
Google lancia l'app "unificata" per la ricerca in Windows: documenti locali, web e Google Drive
n. 3994 del 18-09-2025
Poste Italiane, i dati di un milione di utenti nel dark web. L'azienda: "Non ci hanno attaccati"
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 21 ottobre
2024
Windows 11 24H2, schermata blu della morte con certi SSD
2022
Auto elettriche, ricarica dal marciapiede
2021
Il laptop modulare facilissimo da riparare
2020
Windows 10, guai a catena dopo l'ultimo aggiornamento
2019
Smartphone e batteria, con la modalità scura si risparmia davvero
2018
Il font che ti aiuta a ricordare quello che leggi
2017
Ubuntu 17.10 abbandona i 32 bit, ma Gnome ritorna
2016
Yahoo brevetta la pubblicità tramite videosorveglianza
2015
Come sbollire un uovo sodo? Vale un premio Ig Nobel
2014
La banda larga di Google sulle frequenze non utilizzate
2013
Tablet e crollo dei PC
2012
Ubuntu 12.10 è Quantal Quetzal
2011
Al via Galileo: in orbita i primi due satelliti
2010
In prova: AVM Fritz!Box Fon Wlan 7390
2009
Il giorno di Windows 7
2008
Microsoft celebra la Giornata Antipirateria
2007
Lasercoffee
2006
Centomila utenti lasciano Telecom ogni mese
2005
Tre giorni di Linux
2004
La crisi di NoiCom e la fine della multiutility
2003
I caldi incontri del signor Turchetti
2002
Salvare Tiscali
2001
Superato il teraflop
Olimpo Informatico


 
web metrics