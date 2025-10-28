Oltre 2.000 pacchi Amazon scomparsi scovati dai Carabinieri in un magazzino nel milanese

I militari hanno arrestato tre cittadini rumeni con l'accusa di furto aggravato e ricettazione.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-10-2025]

pacchi amazon rubati milano
Foto di WrS.tm.pl.

Nella serata del 24 ottobre una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Pioltello ha condotto un controllo di routine in via dell'Oca a Rodano, un comune alla periferia di Milano. L'attenzione è stata attirata da un autoarticolato con targa romena fermo davanti a un capannone industriale abbandonato. All'interno del veicolo i militari hanno rinvenuto centinaia di scatole etichettate con il logo di Amazon, contenenti elettrodomestici, dispositivi informatici e prodotti tecnologici vari.

Estendendo le verifiche all'edificio stesso, è emerso un deposito clandestino strutturato per lo stoccaggio e lo smistamento di merce rubata, con un totale di oltre duemila pacchi mai arrivati ai destinatari legittimi. L'intero sito, inclusi il camion e il contenuto, è stato posto sotto sequestro dalla Procura di Milano, che sta coordinando le indagini per ricostruire la catena di furti.

I pacchi sequestrati includono una gamma di articoli ad alto valore come notebook, smartphone, accessori elettronici, piccoli elettrodomestici e altri beni di consumo quotidiano. Secondo le prime stime riportate da ANSA e confermate da fonti investigative, il danno economico complessivo supera le decine di migliaia di euro, con una quantificazione precisa ancora in corso attraverso l'analisi dei codici di spedizione e dei valori dichiarati. Molti di questi colli erano stati intercettati durante la fase finale della distribuzione logistica di Amazon, probabilmente da spedizionieri o corrieri autorizzati, prima della consegna diretta ai clienti. Questo tipo di furto sistematico sfrutta vulnerabilità nella catena di distribuzione, quando i pacchi transitano attraverso magazzini intermedi e veicoli di trasporto, rendendo difficile il tracciamento immediato delle deviazioni.

Tre cittadini romeni incensurati - di 24, 25 e 30 anni - sono stati identificati sul posto. I due più anziani sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato e ricettazione, mentre il più giovane è stato denunciato a piede libero. Gli arrestati si trovavano all'interno del capannone durante il controllo e restano a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa della convalida. Le indagini preliminari suggeriscono che il gruppo potesse far parte di una rete più ampia, potenzialmente coinvolgente intermediari nella logistica o ricettatori per la reimmissione sul mercato nero, inclusa l'eventuale esportazione all'estero.

I Carabinieri stanno attualmente esaminando i flussi di spedizione Amazon per identificare il punto esatto di sottrazione - che potrebbe avvenire durante il caricamento su veicoli o in transito tra hub - e verificare se esistano altri depositi simili nella zona lombarda.

Casi analoghi si sono verificati in passato: nel 2023 a Bologna è stata smantellata una rete che rubava pacchi da corrieri per rivenderli online; nel 2024 a Torino un'operazione simile ha portato al recupero di 1.500 colli. Amazon ha implementato misure come il tracciamento GPS avanzato e l'assicurazione automatica per i clienti, che copre il rimborso integrale in caso di mancata consegna; ma il volume di spedizioni (oltre 2,5 miliardi annui in Europa) rende i controlli totali impraticabili senza collaborazione con le forze dell'ordine.

Le implicazioni per i consumatori sono immediate: chi ha denunciato pacchi mancanti negli ultimi mesi potrebbe ricevere comunicazioni per il recupero della merce, una volta completata la catalogazione. Amazon ha già avviato procedure interne per identificare i destinatari attraverso i codici di tracciamento. I pacchi recuperati, una volta processati torneranno ai proprietari o saranno gestiti secondo le norme sul recupero di beni rubati, chiudendo un capitolo che ha lasciato centinaia di clienti in attesa di rimpiazzi o rimborsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

