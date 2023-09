Lidl, merendine ritirate: invitavano a visitare sito porno

La catena di supermercati ha dovuto richiamare in fretta e furia le confezioni che rimandavano all'URL compromesso.

Non è strano che, di tanto in tanto, qualche prodotto alimentare venga ritirato dalla vendita e sparisca per un po' dagli scaffali.

Di regola, però, le motivazioni riguardano la presenza di ingredienti potenzialmente dannosi per la salute, eventuali contaminazioni, presenza di allergeni non dichiarati e via di seguito: insomma, qualcosa che abbia a che fare con il consumo del prodotto stesso.

Invece i punti vendita Lidl del Regno Unito nel corso di agosto hanno dovuto ritirare quattro varietà di merendine a tema Paw Patrol per una ragione del tutto diversa: l'URL stampato sulla confezione rimandava a contenuti pornografici.

L'errore non era nella stampa in sé: l'indirizzo era corretto. Esso era stato è però «compromesso» e, se visitato, non presentava più il contenuto originale ma qualcosa di decisamente non appropriato ai bambini cui questo genere di snack è dedicato.

Il problema pare ora essere rientrato. Nel momento in cui scriviamo, il dominio AppyKids.com presenta correttamente la pagina dell'azienda omonima specializzata nel produrre contenuti per bambini al di sotto dei sette anni. Appena poco tempo fa, offriva invece contenuti cinesi per adulti.

Ai clienti britannici che avevano acquistato le confezioni di merendine durante il periodo di compromissione dell'URL Lidl suggeriva di riportare il pacchetto in negozio, al fine di ottenere un rimborso ed evitare imbarazzanti spiegazioni ai bambini.