Mattel in imbarazzo: le bambole Wicked rimandano a un sito porno

Sulla confezione è riportato l'URL di un sito per adulti.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 14-11-2024] Commenti

L'anno scorso era toccato a LIDL ritrovarsi in imbarazzo per aver corredato le confezioni di una merendina con il link a un sito porno.

Ora è la volta di Mattel che ha compiuto una mossa analoga con il merchandising collegato al film Wicked, che arriverà nei cinema nei prossimi mesi.

Sulle confezioni delle bambole che ritraggono le protagoniste, infatti, è stato stampato in bella vista l'indirizzo di un sito che sarebbe dovuto essere quello ufficiale del film, ossia WickedMovie.com.

Per motivi che non sono chiari, però, quell'indirizzo è stato scritto in maniera errata: come le foto che nei giorni scorsi hanno preso a circolare nel web dimostrano, sulle scatole c'è scritto Wicked.com, che è un sito per adulti.

Cercando di correre ai ripari, Mattel ha fatto sapere ad Associated Press di essere «stata informata di un errore di stampa sulla confezione delle bambole da collezione Mattel Wicked. Siamo profondamente dispiaciuti per questo increscioso errore e stiamo già agendo per rimediare».

In che cosa consista esattamente l'azione che Mattel sta mettendo in campo non è chiaro: l'azienda non ha dichiarato se stia provvedendo al ritiro dei prodotti "contaminati", che vengono venduti per lo più negli Stati Uniti, ma a quanto pare i maggiori rivenditori al momento in cui scriviamo non ne sono più provvisti.

Chi avesse già acquistato una bambola con la confezione "porno" è invece ufficialmente invitato a eliminare la confezione stessa, o quantomeno a mascherare il link e a contattare il servizio clienti di Mattel per ottenere informazioni ulteriori.