TikTok, arrivano i contenuti per soli adulti

L'età minima per lo streaming live passa inoltre da 16 a 18 anni.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-10-2022] Commenti (1)

Giovani e giovanissimi sono la fortuna di TikTok, social network che ha iniziato a conoscere davvero la fama quando ha abbandonato il vecchio nome Musical.ly e s'è proposto come il mezzo d'elezione per gli adolescenti di mettersi in mostra con brevi cip.

Insieme al successo sono però arrivati anche i problemi, che in buona parte hanno riguardato situazioni di abusi "virtuali" perpetrati da parte di adulti ai danni di suddetti adolescenti i quali, con l'ingenuità e la sfrontatezza tipici dell'età, spesso cascano nei tranelli senza pensarci due volte.

Per cercare di non incappare nei provvedimenti previsti per quelle piattaforme che non proteggono abbastanza i minori, TikTok prossimamente introdurrà alcuni cambiamenti che, tuttavia, possono essere visti in modo ambivalente.

La prima novità, che sarà attiva dal prossimo 23 novembre, riguarda l'aumento dell'età minima per poter tenere degli streaming dal vivo da 16 a 18 anni: l'idea è che, in questo modo, ci siano meno ragazzi in età scolare a utilizzare il servizio di live streaming e, di conseguenza, a commettere errori dal vivo, errori che il sistema di moderazione dovrebbe in teoria prevenire quando si tratta di clip preregistrate.

D'altra parte, «nelle prossime settimane» TikTok consentirà anche la trasmissione di contenuti indicati come «per soli adulti». Non si tratta, nelle intenzioni della piattaforma, del genere di contenuti "per adulti" che si possono trovare su OnlyFans, ma di trasmissioni in cui si usa un linguaggio o si affrontano dei temi considerati non adatti ai minorenni.

Ufficialmente, l'introduzione di queste due modifiche dovrebbe rendere TikTok maggiormente sicuro per i minori, sebbene sia ovvio che il sistema di restrizioni legate all'età può prevenire gli abusi soltanto se è in grado di impedire davvero a chi non abbia compiuto 18 anni di spacciarsi per adulto e, visti i precedenti (anche su altre piattaforme), è difficile essere certi che sarà proprio così.