Il browser con IA "comprende" il web e agisce per conto dell'utente: OpenAI lancia ChatGPT Atlas



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-10-2025]

chatgpt atlas

OpenAI ha annunciato il lancio di ChatGPT Atlas, l'atteso browser web progettato per integrare profondamente il modello linguistico ChatGPT nella navigazione quotidiana. Disponibile immediatamente in versione per macOS dal sito ufficiale, il software permette l'importazione di segnalibri, password e cronologia da browser esistenti come Chrome o Safari, al fine di facilitare la transizione; versioni per Windows, iOS e Android arriveranno nelle prossime settimane.

Come molti altri browser, Atlas si basa sul motore open-source Chromium, lo stesso alla base di Google Chrome. Ma si distingue per l'assenza di una barra degli indirizzi tradizionale: per visitare un sito gli utenti digitano l'URL direttamente nella finestra di chat di ChatGPT, che funge da punto di ingresso principale. L'interfaccia di Atlas mantiene elementi familiari come le schede multiple, i segnalibri, le estensioni e la modalità in incognito; ma incorpora la barra laterale Ask ChatGPT, accessibile da un pulsante posto in alto a destra su ogni pagina. Questa funzione consente di interrogare la IA su contenuti specifici del sito corrente: per esempio si può chiedere di riassumere articoli, confrontare prodotti o analizzare dati.

Visitando la pagina di un e-commerce, un utente può chiedere «Confronta questi smartphone con alternative sotto i 500 euro» ottenendo in risposta una tabella con pro, contro e link correlati. La personalizzazione si basa sulle «memorie del browser», una caratteristica opzionale che registra le interazioni passate per suggerimenti contestuali; per esempio la si può usare per riaprire una pagina vista il giorno prima con il comando «Trova quelle scarpe che ho guardato ieri». Queste "memorie" sono visualizzabili, modificabili o eliminabili in qualsiasi momento e non vengono usate per addestrare i modelli AI di OpenAI per impostazione predefinita.

Una delle componenti principali è la cosiddetta "modalità agentica", attualmente in anteprima per gli abbonati Plus, Pro e Business: permette a ChatGPT di eseguire azioni autonome basate sul contesto della pagina aperta. Durante una demo ufficiale, la IA ha dimostrato di saper compilare moduli online, ricercare voli per un viaggio e generare liste della spesa a partire dalle ricette trovate nel web. La funzione si attiva con un pulsante Take control e si ferma tramite un pulsante rosso di stop. L'agente non può installare estensioni né scaricare file né accedere ad applicazioni locali, limitando così i rischi su siti sensibili come i portali bancari.

Leggi anche:
La IA di Google clicca, scrive e naviga come un utente vero. Si chiama Gemini 2....
ChatGPT, verifica dell'età per tutelare i minori: predizione automatica...
Vivaldi rifiuta l'intelligenza artificiale: i browser AI uccidono l’es...
Browser IA, l'allarme di Malwarebytes: ingannare gli assistenti e rubare dat...

Secondo il CEO di OpenAI Sam Altman, questa modalità trasforma il browser in un «super-assistente» che riduce il multitasking dell'utente, permettendo di eseguire operazioni complesse come organizzare itinerari o automatizzare ricerche competitive senza dover costantemente intervenire in prima persona.

Riguardo a privacy e sicurezza, Atlas adotta misure tese a bilanciare funzionalità e protezione dati. La cronologia di navigazione non è legata all'account ChatGPT se ci si trova in modalità in incognito; gli utenti possono cancellare dati specifici o disattivare la IA su siti individuali. I controlli parentali ereditati da ChatGPT consentono di bloccare la modalità agentica o la memorizzazione per i profili dei minori. OpenAI specifica che i contenuti visitati non alimentano l'addestramento dei modelli e l'agente opera solo entro i confini del browser, senza estensioni al filesystem locale.

Reuters riporta che l'annuncio di Atlas ha causato un calo dell'1,5% nelle azioni di Alphabet (ossia Google), riflettendo timori per la erosione del dominio di Chrome, che attualmente detiene il 71,9% del mercato globale secondo StatCounter a settembre 2025. OpenAI mira a catturare il traffico diretto riducendo la dipendenza da Google per le query iniziali e favorendo un flusso conversazionale che trattenga gli utenti sulla piattaforma la cui prevista evoluzione è ormai chiara: da chatbot isolato a infrastruttura web completa.

Per approfondire:
I browser con la IA sono peggio degli utenti: cascano in truffe a cui nessuno ab...
Opera Neon, il browser che naviga e crea per te
Arc Browser addio, benvenuto Dia
OpenAI, dopo il motore di ricerca arriva il browser

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Qual è il momento della giornata in cui ti senti più creativo?
Alla mattina presto
A metà mattinata
All'ora di pranzo
Nel primo pomeriggio
Nel tardo pomeriggio
All'ora di cena
Di sera
A notte fonda
In un qualsiasi momento
Non sono per niente creativo

Mostra i risultati (2403 voti)
Ottobre 2025
n. 4009 del 22-10-2025
WhatsApp, arrivano i nomi utente: presto sarà possibile prenotare quello preferito
n. 4008 del 20-10-2025
Guida autonoma in 60 città italiane: Italia primo laboratorio europeo per i test
n. 4007 del 16-10-2025
Infotainment in auto, nuove regole: i veicoli smart dovranno avere un'autoradio FM/DAB+
n. 4006 del 15-10-2025
Mozilla introduce Firefox VPN: navigazione cifrata nel browser. Privata e gratuita
n. 4005 del 13-10-2025
Windows 11 25H2: debutta il menu Start con layout dinamico e integrazione con lo smartphone
n. 4004 del 10-10-2025
DAZN chiede 500 euro di risarcimento a 2000 utenti già multati per pirateria. E minaccia cause
n. 4003 del 09-10-2025
Energia elettrica: il prezzo cambia ogni 15 minuti. Fasce orario stravolte, la sera costa di più
n. 4002 del 06-10-2025
Clothoff bloccata in Italia: il Garante Privacy ferma l'app che spoglia le persone con la IA
n. 4001 del 03-10-2025
Open Printer, stampante inkjet open source. Cartucce ricaricabili, design modulare e niente DRM
n. 4000 del 01-10-2025
Amazon Prime elimina la prova gratuita in Italia: i giorni di test passano da 30 a 7. E si pagano
Settembre 2025
n. 3999 del 29-09-2025
SPID a pagamento, l'era gratuita è finita: le Poste introducono un canone annuale
n. 3998 del 26-09-2025
YouTube ammette: "Obbligati dall'amministrazione Biden a sospendere certi canali"
n. 3997 del 25-09-2025
Commodore 64 Ultimate convince: boom di vendite, acquisizione anticipata
n. 3996 del 24-09-2025
Cookie, si va verso il consenso unico. L'Europa valuta l'integrazione nei browser web
n. 3995 del 22-09-2025
Google lancia l'app "unificata" per la ricerca in Windows: documenti locali, web e Google Drive
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 22 ottobre
2024
Windows 11 24H2, bug a non finire
2022
iPhone 14, nessuno lo vuole?
2021
Furto di dati alla SIAE, interviene il Garante della privacy
2020
Risparmiare online: i giorni e le fasce orarie più convenienti
2019
Omessa custodia del cellulare, sanzionata l'insegnante del post anti-Arma
2018
Giovanissimi in fuga da Facebook
2017
La curiosa lista delle pubblicità vietate di Google, paese per paese
2016
Apple manda in pensione le tastiere Qwerty
2015
La rectenna che cattura la luce e la trasforma in elettricità
2014
L'ombrello ad aria
2013
Microsoft sospende Windows 8.1: blue screen of death blocca i device
2012
Legge antiGabanelli, Articolo 21 oscurato e anche Zeus soffre
2011
Un hard disk più capiente ma... salato
2010
Sex.com cambia padrone per 13 milioni di dollari
2009
L'odio esplode su Facebook: "Uccidiamo Berlusconi"
2008
In prova: WinZip 12.0 Pro
2007
Il braccio di ferro tra Authority e Telecom
2006
Niente Adsl per gli iraniani
2005
La "Grande Telecom" e l'Antitrust
2004
La liberalizzazione zoppa nella telefonia fissa
2003
Flash explosion
2002
Internet in ascensore
2001
Un lampo infranto su un vetro
Olimpo Informatico


 
web metrics