Gemini ora interagisce con il mondo esterno

Grazie alla fotocamera del telefono la IA è in grado di rispondere a domande sull'ambiente circostante.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-03-2025] Commenti

Immagine: Google.

Google ha iniziato a integrare nuove funzionalità nel suo assistente IA, Gemini, sfruttando le tecnologie sviluppate nell'ambito del Project Astra.

Queste novità includono la possibilità di interagire in tempo reale attraverso video live e la condivisione dello schermo, ampliando le capacità di Gemini e andando oltre il semplice testo o i comandi vocali.

Gli utenti possono ora utilizzare la fotocamera del proprio smartphone per mostrare un oggetto o un ambiente — come un libro, una pianta o una strada — e ricevere risposte immediate basate sull'analisi visiva; oppure possono condividere lo schermo per ottenere assistenza su contenuti digitali come documenti, siti web o app.

Il supporto ai video live permette a Gemini di "vedere" il mondo attraverso il dispositivo, rispondendo a domande contestuali con una memoria che si conserva per l'intera conversazione.

Per esempio, puntando la fotocamera su una mappa, l'assistente potrebbe fornire indicazioni stradali o dettagli storici sul luogo; mostrando un elettrodomestico guasto, potrebbe suggerire soluzioni di riparazione. E così via.

La condivisione dello schermo, invece, si rivela utile per attività come la risoluzione di problemi tecnici o l'analisi di grafici; Gemini è ora capace di "mantenere il filo" del discorso anche quando l'utente passa da una schermata all'altra.

Il rilascio è partito in sordina, rendendo disponibili le nuove funzionalità per ora solo agli abbonati a Gemini Advanced (parte del pacchetto Google One AI Premium da 21,99 euro al mese) e si limita per ora a funzionare sui dispositivi Android.

Google non ha specificato una data per l'espansione a tutti gli utenti o il supporto su iOS, ma pare che non debba farsi aspettare troppo.