Perché mi si spegne il monitor senza motivo?

Siete in ufficio? Allora scommettiamo che entro un minuto vi farò alzare ripetutamente dalla vostra sedia, e che i vostri colleghi presto faranno altrettanto.

Molti utenti di computer hanno notato che ogni tanto, a caso, i loro monitor si spengono per qualche istante e poi si riaccendono. Questo succede in particolare con i grandi monitor piatti che sono molto popolari da qualche anno (e succede anche a me nel mio ufficio, dove non ho moquette).

È una scocciatura breve ma persistente, anche perché non si riesce a trovarne la causa. Si pensa spesso a un cavo video che non fa contatto correttamente, a un difetto di fabbricazione del monitor, a un aggiornamento del driver video riuscito male, alla modalità di risparmio energetico o a un problema di alimentazione elettrica, e può anche darsi che uno di questi fattori sia la causa della magagna, ma spesso non è così.

Una delle cause probabili, infatti, è sotto di voi: la vostra poltrona. Se avete una di quelle poltrone per ufficio che hanno una cosiddetta molla a gas, ossia hanno un meccanismo che le fa abbassare dolcemente quando vi sedete, tenete presente che questi meccanismi producono un forte impulso elettromagnetico, soprattutto quando l'utente si alza dalla sedia, e questo impulso può essere così potente da causare la perdita di sincronismo del segnale video.

Questo fenomeno inaspettato è documentato da vari video su YouTube e anche nelle istruzioni di alcune aziende specializzate nella produzione di monitor e accessori per monitor, come Displaylink, che cita proprio le molle a gas delle poltrone per ufficio e menziona anche un documento tecnico di indagine sul problema, proponendo anche una soluzione: sostituire i cavi video con altri cavi dotati di un anello di ferrite.

Surprisingly, we have also seen this issue connected to gas lift office chairs. When people stand or sit on gas lift chairs, they can generate an EMI spike which is picked up on the video cables, causing a loss of sync. If you have users complaining about displays randomly flickering it could actually be connected to people sitting on gas lift chairs. Again swapping video cables, especially for ones with magnetic ferrite ring on the cable, can eliminate this problem. There is even a white paper about this issue.

Allora, ho vinto la scommessa? Adesso potete farla voi con i vostri colleghi. Buon divertimento.

Fonti aggiuntive: Superuser, The Register.