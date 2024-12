Windows 11 24H2, se lo installi così addio aggiornamenti

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-12-2024] Commenti (1)

Foto di Windows

Per chiudere l'anno in bellezza, Microsoft ha diramato un avviso che riguarda tutti coloro che di recente abbiano installato Windows 11 24H2 partendo da un supporto (un DVD o una chiavetta USB) che includa gli aggiornamenti rilasciati a ottobre e novembre di quest'anno.

A quanto pare, chi installa da zero Windows 11 24H2 partendo da un supporto recente rischia di non poter più aggiornare il sistema, neanche con gli update di sicurezza.

«Quando si usa il supporto per installare Windows 11 versione 24H2, il dispositivo potrebbe rimanere in uno stato in cui non può accettare altri aggiornamenti della sicurezza di Windows. Ciò si verifica solo quando il supporto viene creato per includere gli aggiornamenti della sicurezza di ottobre 2024 o novembre 2024 come parte dell'installazione (questi aggiornamenti sono stati rilasciati tra l'8 ottobre 2024 e il 12 novembre 2024)» spiega Microsoft.

Dato che il problema non si presenta se Windows 11 24H2 viene installato da un supporto che non include gli aggiornamenti di ottobre e novembre, la soluzione suggerita al momento è di usare un supporto più vecchio o più recente: se gli aggiornamenti sono fermi a settembre o aggiornati a dicembre, il problema non si presenta.

Gli aggiornamenti più recenti sono stati rilasciati il 10 dicembre 2024. Pertanto, se il supporto di installazione è stato creato dopo quella data, non dovrebbero sorgere complicazioni.

I programmatori di Microsoft fanno peraltro sapere che « Stiamo lavorando a una risoluzione e forniremo altre informazioni quando sarà disponibile».