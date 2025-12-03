Google ci riprova con gli occhiali smart

L'8 dicembre alle ore 19.00 (ora italiana) Google terrà un evento, trasmesso in streaming su YouTube, denominato The Android Show | XR Edition; è dedicato alle novità della piattaforma Android XR, lanciata un anno fa per supportare visori di realtà mista e occhiali intelligenti. Il teaser diffuso mostra robot Android che indossano visori e occhiali smart, il che lascia pensare alla presentazione di nuovi dispositivi.

Android XR è la piattaforma che Google ha sviluppato per unificare l'esperienza di realtà estesa, comprendendo sia i visori completi sia gli occhiali connessi. Il primo prodotto a utilizzarla è stato il Galaxy XR di Samsung, già disponibile sul mercato. L'evento di dicembre dovrebbe introdurre aggiornamenti significativi, con particolare attenzione all'integrazione di Gemini, la nuova famiglia di modelli di intelligenza artificiale multimodale di Google.

Gemini 3 Pro, presentato di recente, è considerato uno dei sistemi di AI più avanzati. La sua applicazione su occhiali smart potrebbe consentire interazioni contestuali e assistenza in tempo reale, rendendo l'esperienza più naturale e continua. L'uso di un modello multimodale permetterebbe di gestire input vocali, visivi e testuali direttamente dal dispositivo indossabile. Potenzialmente, gli utenti avrebbero tra le mani un apparecchio più utile degli sfortunati Google Glass.

Google non opera da sola in questo settore. Sono già attive collaborazioni con Samsung per lo sviluppo di hardware XR e con marchi di occhiali come Gentle Monster e Warby Parker; l'obiettivo è proporre occhiali che mantengano un design tradizionale, evitando l'aspetto tecnologico invasivo che aveva penalizzato i già citati Google Glass. Il mercato degli occhiali smart ha visto una crescita significativa nel 2025, trainata soprattutto dai Ray-Ban Meta, che hanno un design identico ai modelli classici ma integrano fotocamera e funzioni connesse. Google sembra voler seguire questa strada, puntando su prodotti che si inseriscano nella quotidianità senza apparire come dispositivi sperimentali.

Non è chiaro se l'evento porterà al lancio immediato di nuovi prodotti o se si tratterà di prototipi. I teaser e le anticipazioni lasciano intendere che ci sarà almeno un annuncio concreto, ma non sono stati comunicati dettagli su prezzi o disponibilità. L'appuntamento rimane un momento chiave per capire la direzione di Google nel settore XR e il ruolo che l'intelligenza artificiale Gemini avrà in questo ambito.

web metrics