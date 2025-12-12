Adobe porta Photoshop, Express e Acrobat gratis in ChatGPT

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 12-12-2025] Commenti (1)

Photoshop, Adobe Express e Adobe Acrobat sono ora integrate direttamente in ChatGPT: lo ha annunciato Adobe stessa, specificando che le funzionalità principali di questi strumenti sono adesso disponibili gratuitamente per tutti gli utenti della piattaforma, che conta oltre 800 milioni di utilizzatori settimanali.

Nella versione integrata, Photoshop consente di eseguire operazioni di modifica basilari come la regolazione di luminosità e contrasto, l'applicazione di effetti e la modifica di aree specifiche di un'immagine. Adobe Express permette di creare contenuti grafici come inviti o post per social media, partendo da semplici comandi testuali. Acrobat offre funzioni per gestire documenti PDF tra cui unione, estrazione di pagine e modifica del testo.

Le applicazioni non replicano l'intero set di strumenti delle versioni desktop ma sono pensate per interventi rapidi e immediati. L'utente può avviare una modifica scrivendo nella chat e il sistema esegue senza richiedere ulteriori comandi. Per esempio: «Adobe Photoshop, sfoca lo sfondo di questa immagine». Questo approccio riduce la complessità e rende accessibili operazioni che prima richiedevano competenze specifiche.

L'integrazione è resa possibile dal Model Context Protocol (MCP), un framework che consente alle applicazioni di dialogare con i chatbot avanzati mantenendo il controllo sul contesto creativo. Adobe aveva già introdotto Assistenti IA per i propri software e questa novità si inserisce in una strategia più ampia volta a rendere la creazione di contenuti accessibile a un pubblico globale.

Secondo Adobe l'obiettivo è «permettere a chiunque di dare vita alle proprie idee» con la semplicità di una conversazione. David Wadhwani, presidente Digital Media dell'azienda, ha sottolineato che l'integrazione consente di trasformare documenti e immagini senza uscire dalla chat, semplificando il flusso di lavoro. L'azienda ha inoltre dichiarato che queste funzioni saranno disponibili senza abbonamento.

L'annuncio segue altre integrazioni recenti di applicazioni in ChatGPT (non ancora disponibili in Italia) tra cui Canva, Coursera, Figma, Expedia e Spotify, con ulteriori arrivi previsti come Trip Advisor e Uber. Adobe si aggiunge quindi a un ecosistema in espansione che mira a trasformare ChatGPT in una piattaforma multifunzionale, capace di gestire attività che spaziano dalla creatività alla produttività.