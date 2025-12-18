Fire TV, Amazon blocca definitivamente le app pirata. Gli utenti si danno alla clonazione



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-12-2025]

amazon app pirata fire tv
Foto di hamedh taha.

Amazon ha avviato la disattivazione definitiva delle applicazioni per Fire TV identificate come strumenti di accesso a contenuti non autorizzati; pirata, in altre parole. La decisione segue un annuncio fatto lo scorso mese, quando la società aveva comunicato l'intenzione di inserire in una blacklist le app che consentivano la visione di materiale piratato. Nei primi giorni di dicembre alcuni utenti avevano iniziato a ricevere avvisi all'apertura di queste applicazioni, con la possibilità di avviarle comunque. Dopo circa dieci giorni, il blocco è diventato totale e l'opzione Avvia comunque è stata rimossa.

Le app segnalate non possono più essere avviate e la reinstallazione non ripristina il funzionamento. Anche dopo la rimozione e la nuova installazione, il sistema riconosce immediatamente l'app come non autorizzata e la blocca. Il metodo di rilevamento utilizzato da Amazon sembra basarsi principalmente sul nome del pacchetto delle applicazioni. Ciò ha reso relativamente semplice per utenti esperti e sviluppatori di servizi non autorizzati distribuire versioni modificate con nomi alternativi, aggirando temporaneamente la blacklist. Alcuni hanno ricorso a strumenti di clonazione delle app, come App Cloner, che permette di creare versioni personalizzate con identificativi diversi.

Amazon ha rimosso App Cloner dal proprio store, ma lo sviluppatore ha reso disponibile una versione aggiornata sul proprio sito, con funzioni avanzate per aumentare le probabilità di successo nella clonazione. Nonostante ciò, non tutte le app risultano facilmente aggirabili, poiché alcuni servizi rifiutano connessioni provenienti da versioni modificate. Le applicazioni colpite dal blocco sono quelle che offrono accesso diretto e dichiarato a contenuti piratati, senza richiedere configurazioni aggiuntive. Al contrario, software come Kodi o altri media player generici non sono stati disabilitati: non sono progettati per la pirateria, pur potendo essere configurati a questo scopo con componenti di terze parti.

Il blocco ha suscitato reazioni contrastanti tra gli utenti. Alcuni hanno criticato la possibilità per Amazon di disattivare applicazioni a propria discrezione, temendo che la misura possa estendersi anche ad app legittime. Altri hanno sottolineato che la pirateria rimane facilmente accessibile tramite dispositivi alternativi o versioni modificate delle stesse applicazioni. In ogni caso, la disattivazione delle app pirata su Fire TV segna un cambiamento significativo nella gestione della piattaforma da parte di Amazon. La misura ha ridotto l'uso immediato di applicazioni non autorizzate, ma ha anche stimolato la diffusione di metodi di aggiramento, evidenziando la complessità della lotta alla pirateria digitale.

Leggi anche:
Fire TV stick, Amazon pronta a lasciare Android per Vega OS
Amazon chiude l'Appstore per Android
Amazon pronta a mollare Android su Fire TV e Fire Tablet
Amazon compra iRobot, la mamma dei Roomba

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (1)

{amarcord}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
18-12-2025 11:08
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Secondo te, gli autovelox e i sistemi automatici di rilevamento...
Contribuiscono a rendere pił sicure le strade.
Sono dei mangiasoldi utilizzati senza ritegno dalle amministrazioni locali.
Vanno evitati e contrastati con tutte le tecnologie a disposizione.

Mostra i risultati (8007 voti)
Dicembre 2025
n. 4039 del 17-12-2025
Televisori LG, dopo l'aggiornamento compare l'app di Copilot. E non si può più togliere
n. 4038 del 16-12-2025
Google lancia la traduzione simultanea universale: bastano qualsiasi telefono Android e auricolari
n. 4037 del 15-12-2025
Tassa da 2 euro sui pacchi fino a 150 euro: la Manovra 2026 coinvolge milioni di spedizioni
n. 4036 del 12-12-2025
Lo script open source che fa sparire Copilot, Recall e gli altri componenti IA da Windows 11
n. 4035 del 09-12-2025
Google Antigravity cancella un intero drive: la IA si scusa, ma i dati sono persi
n. 4034 del 05-12-2025
Migliaia di aerei A320 a terra. Perché è una buona notizia
n. 4033 del 04-12-2025
Arduino passa a Qualcomm: la comunità hacker esplode di malcontento
n. 4032 del 03-12-2025
Piracy Shield, i provider italiani presentano il conto: 10 milioni di euro l'anno
n. 4031 del 01-12-2025
Il Digital Omnibus è una resa dell'Unione Europea?
Novembre 2025
n. 4030 del 27-11-2025
MediaWorld vende iPad a 15 euro per errore, adesso li vuole tutti indietro
n. 4029 del 26-11-2025
Riscaldano casa con un datacenter in giardino: giù i costi delle bollette
n. 4028 del 24-11-2025
I Baschi Grigi della Cybersicurezza
n. 4027 del 20-11-2025
Telemarketing aggressivo, operativo il filtro che impedisce lo spoofing dei numeri mobili
n. 4026 del 19-11-2025
Cloudflare in tilt. Migliaia di siti irraggiungibili, servizi bloccati in tutto il mondo
n. 4025 del 18-11-2025
E se Internet sparisse?
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 18 dicembre
2024
ChatGPT Search ora è disponibile per tutti
2023
Iliad riprova a fondersi con Vodafone Italia
2021
Batterie per smartphone che durano una settimana con i chip di IBM e Samsung
2020
Windows 10, Cpu al 100 per cento e molti problemi dopo l'ultimo update
2019
Le estensioni per non farsi spoilerare l'ultimo film di Star Wars
2018
La lista europea di siti pirata della UE condanna domini innocenti
2017
Domotica, quanto spenderai
2016
KickassTorrents è tornato, e stavolta è quello vero
2015
In prova: Sitecom CN-340 USB 3.0 Docking Station
2014
Telefonini e promozioni natalizie: quale operatore offre di più
2013
Dieci trucchi per Google Chrome
2012
Le novità di Samsung per il 2013: Galaxy S4 e Note 3
2011
Qualcosa-book
2010
Kraun Mikra Dual, la chiavetta espandibile
2009
I dischi Blu-ray diventano 3D
2008
Wi-Fi libero, oggi si proroga il decreto Pisanu
2007
Bill Gates ti paga se spammi
2006
Quasi Natale, rischio uguale!
2003
Mobbing ed esternalizzazioni nel futuro di Telecom?
2002
Un 2003 denso di novità per le Tlc
2001
Internet e i cinque sensi
Olimpo Informatico


 
web metrics