Social vietati ai minori di 15 anni: la Francia approva il ddl

L'Assemblea Nazionale ha approvato con larga maggioranza. Ora tocca al Senato.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 27-01-2026]

francia minori social 15 anni
Foto di stem.T4L.

Una riforma finora senza precedenti nel panorama europeo sta prendendo forma in Francia: l'Assemblea Nazionale ha approvato un disegno di legge che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, aprendo la strada a un cambiamento normativo che potrebbe entrare in vigore già dal prossimo anno scolastico. Sostenuto dal governo e promosso direttamente dal presidente Emmanuel Macron, il provvedimento rappresenta uno dei tentativi più radicali di regolamentare l'uso delle piattaforme digitali da parte dei più giovani.

Il testo approvato prevede che nessun minore di 15 anni possa creare o utilizzare un account sui principali social network, indipendentemente dal consenso dei genitori. La misura si affianca a un ulteriore divieto: l'uso dei telefoni cellulari nelle scuole superiori, estendendo restrizioni già presenti nelle scuole primarie e medie. L'obiettivo dichiarato è ridurre l'esposizione dei minori ai contenuti potenzialmente dannosi e limitare l'impatto degli algoritmi sulla loro vita quotidiana. Il voto dell'Assemblea Nazionale è stato netto: 130 favorevoli e 21 contrari, un margine che conferma l'ampio sostegno politico alla riforma. Il disegno di legge passa ora al Senato, dove l'esame è previsto entro la fine di febbraio. Se approvato senza modifiche sostanziali, la Francia diventerebbe il primo Paese europeo a introdurre un limite di età così rigido per l'accesso ai social media.

Il presidente Macron ha chiesto un'accelerazione dell'iter legislativo, indicando come obiettivo l'entrata in vigore del divieto entro settembre 2026, in concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastico. In un messaggio pubblico ha sottolineato la necessità di proteggere i minori dall'influenza degli algoritmi e dai meccanismi di coinvolgimento che caratterizzano le piattaforme digitali. Il provvedimento si inserisce in un contesto internazionale in cui diversi governi stanno valutando misure restrittive sull'uso dei social da parte dei minori. L'Australia è stato il primo Paese a introdurre un limite simile (16 anni), mentre negli Stati Uniti sono in discussione proposte che prevedono controlli più severi sull'età degli utenti. La Francia sarebbe quindi il primo Stato europeo a muoversi in questa direzione.

La legge prevede che le piattaforme implementino sistemi di verifica dell'età più rigorosi rispetto a quelli attualmente in uso. Non sono ancora stati definiti i meccanismi tecnici, ma il governo francese ha indicato che saranno richiesti strumenti in grado di impedire la semplice autocertificazione. Le modalità di verifica saranno stabilite tramite decreti successivi, in collaborazione con l'autorità nazionale per il digitale. Il testo introduce anche obblighi specifici per le piattaforme, che dovranno garantire la cancellazione degli account creati da minori di 15 anni e segnalare eventuali violazioni alle autorità competenti. Le sanzioni previste includono multe significative per le aziende che non si adeguino ai requisiti di verifica dell'età.

Articoli raccomandati:
ChatGPT introduce la stima dell'età: restrizioni automatiche se pensa c...
Roblox, verifica dell'età nel caos: bambini con barba e baffi disegnati...
Chat Control, l'Europa va avanti. Sventato per ora l'obbligo di scansion...
L'UE alza l'età minima per i social: 16 anni o consenso dei genitor...

Come sempre quando si parla di verifica dell'età, restano aperti numerosi interrogativi sull'applicabilità pratica della norma. Alcuni parlamentari hanno sollevato dubbi sulla capacità delle piattaforme di implementare sistemi di verifica efficaci senza compromettere la privacy degli utenti. Altri hanno evidenziato il rischio che i minori possano aggirare i controlli utilizzando identità false o strumenti di anonimizzazione. Il governo ha risposto annunciando la creazione di un gruppo di lavoro dedicato, incaricato di definire standard tecnici e linee guida operative. L'obiettivo è garantire un equilibrio tra tutela dei minori e protezione dei dati personali, evitando soluzioni invasive o difficili da implementare.

Per approfondire:
Pornografia online e verifica dell'età: ecco perché i blocchi non ...
ChatControl abbandonato, arriva il compromesso danese. Scansione dei contenuti n...
Clothoff bloccata in Italia: il Garante Privacy ferma l'app che spoglia le p...
ChatGPT, controlli parentali per tutelare i teenager: account collegati coi geni...

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Quanto spesso utilizzi un Pc o un dispositivo mobile mentre guardi la Tv?
Sempre
Spesso
A volte
Raramente
Mai
Non guardo la Tv.

Mostra i risultati (3723 voti)
Gennaio 2026
n. 4058 del 27-01-2026
Windows 11, aggiornamento d'emergenza risolve i bug della patch di gennaio
n. 4057 del 26-01-2026
NexPhone, lo smartphone 3-in-1 con Android, Windows e Linux che può sostituire un PC completo
n. 4056 del 22-01-2026
Outlook "completamente inutilizzabile" dopo l'aggiornamento di Windows 11
n. 4055 del 21-01-2026
Batterie rimovibili per legge, la UE riscrive il design degli smartphone
n. 4054 del 20-01-2026
Windows 11, dopo l'aggiornamento di gennaio il PC non si spegne più
n. 4053 del 19-01-2026
Personal Intelligence, Gemini diventa un assistente personale che conosce i contenuti dell'utente
n. 4052 del 16-01-2026
Windows 11, il primo aggiornamento del 2026 causa errori e instabilità
n. 4051 del 15-01-2026
Amazon aggiorna Alexa senza permesso: Alexa Plus imposto in automatico gli abbonati Prime
n. 4050 del 13-01-2026
Windows 11 troppo pieno di IA? Winslop cancella Copilot e le integrazioni nascoste
n. 4049 del 12-01-2026
La truffa della falsa scadenza della tessera sanitaria dilaga in Italia
n. 4048 del 09-01-2026
ChatGPT Salute, lo spazio sicuro per dati sanitari e referti digitali. Ecco come funziona
n. 4047 del 08-01-2026
HP EliteBoard G1a, un intero PC Windows 11 dentro una tastiera ultrasottile
n. 4046 del 05-01-2026
IPv6 compie 30 anni: progressi e ritardi. Perché il mondo resta ancora con IPv4?
n. 4045 del 02-01-2026
POS collegato alla cassa: dal 2026 parte la stretta anti-evasione con controlli automatici
Dicembre 2025
n. 4044 del 31-12-2025
Dopo ChatGPT
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 27 gennaio
2025
DeepSeek, la IA cinese che fa tremare le aziende occidentali
2024
Microsoft lancia il concorso che fa vincere una tuta spaziale
2023
Windows 11, tre metodi per aggirare l'account Microsoft
2022
Ransomware, LockBit adesso infetta anche Linux
2021
Garante Privacy apre fascicolo su Facebook (e Instagram)
2020
OneSearch, il motore di ricerca per gli amanti della privacy
2019
Facebook vuole unificare Instagram, Messenger e WhatsApp
2018
Morde la batteria dell'iPhone e gli esplode in faccia
2016
Aggiornate il vostro iOS per non farvi rubare gli account tramite Wi-Fi
2015
Google: Gli utenti dei vecchi Android si arrangino
2014
Il display di un vecchio laptop diventa un monitor supplementare
2012
Spot del Kinect Microsoft, ma il SO è Ubuntu
2011
Ritorno al nucleare, ma mancano gli esperti
2010
Il meglio del forum Multimedia
2009
Il meglio del forum "Telefonia Fissa"
2008
Il trojan Storm rovina la festa degli innamorati
2007
Più libertà di cambiare gestore
2006
I precari contestano Tripi e Tronchetti Provera
2005
L'Umts di Wind
2004
Sfogati ma non chiamare gli 899
2003
StarSIP: Pc e Telefono insieme
Olimpo Informatico


 
web metrics