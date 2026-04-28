Dopo vent'anni torna ZSNES, l'emulatore di Super Nintendo

Super ZSNES introduce widescreen, alta risoluzione e audio migliorato.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-04-2026]

super zsnes
Foto di Marlon Medau.

A fine anni Novanta ZSNES è stato uno degli emulatori più diffusi tra gli appassionati di Super Nintendo, grazie alla sua leggerezza e alla capacità di far girare titoli complessi anche su hardware modesto. In un periodo in cui l'emulazione SNES era ancora agli inizi, il software offriva funzioni avanzate per l'epoca, come filtri grafici, salvataggi rapidi e un'interfaccia riconoscibile. Il Super Nintendo, con il suo processore Ricoh 5A22 e il supporto a chip speciali integrati nelle cartucce, rappresentava una piattaforma difficile da riprodurre fedelmente, e ZSNES privilegiava la velocità rispetto all'accuratezza. Per molti utenti è rimasto il primo contatto con l'emulazione della console, nonostante i limiti tecnici oggi ben documentati.

Super ZSNES arriva oggi come nuovo emulatore SNES sviluppato dagli stessi autori del progetto originale, introducendo un'architettura completamente riscritta e basata su GPU per ottenere funzionalità avanzate non presenti nei precedenti emulatori. Il software rappresenta un'evoluzione tecnica significativa rispetto a ZSNES, fermo dal 2007, e punta a offrire un insieme di strumenti capaci di modificare in tempo reale la resa grafica e sonora dei giochi senza alterare i file ROM. Il progetto nasce proprio dal ritorno dei due sviluppatori storici, zsKnight e Demo, che hanno scelto di ricostruire l'emulatore da zero, abbandonando il vecchio codice in assembly e adottando un approccio orientato alla parallelizzazione tramite GPU. Questa scelta consente di gestire in modo più efficiente effetti complessi come il rendering avanzato del Mode 7 e la manipolazione di texture ad alta risoluzione.

La nuova architettura riduce le approssimazioni storiche che caratterizzavano ZSNES e che ne avevano decretato la popolarità su hardware poco potente a discapito della fedeltà emulativa. L'obiettivo dichiarato è ottenere una riproduzione più vicina al comportamento reale della console, pur mantenendo prestazioni elevate. Elemento centrale del progetto è il Super Enhancement Engine, un sistema modulare che permette di applicare miglioramenti grafici e sonori ai giochi supportati. Le funzioni includono modalità widescreen, texture mapping, normal mapping, overclock selettivo della CPU virtuale e sostituzione dei campioni audio compressi con versioni non compresse. Tutte le opzioni sono disattivabili singolarmente.

Il motore di miglioramento è attualmente compatibile con sette titoli, tra cui Super Metroid, Super Castlevania IV, F-Zero, Mega Man X e Super Mario World. L'elenco è destinato ad ampliarsi, poiché ogni gioco richiede un intervento manuale per garantire la corretta applicazione delle nuove funzionalità. Super ZSNES introduce anche una modalità 3D per i giochi basati su Mode 7, trasformando le superfici bidimensionali in strutture dotate di profondità tramite mappe altimetriche. Questa tecnica consente di ottenere una prospettiva tridimensionale reale, superando i limiti dell'effetto originale della console.

Articoli raccomandati:
AIR SNES, le Nike che nascondono un Super Nintendo funzionante nella linguetta
È morto l'inventore del NES e dello SNES
La prima PlayStation ritorna in versione ridotta
Sega torna nel mercato delle console con il Mega Drive Mini

Oltre alle funzioni avanzate, l'emulatore integra strumenti tipici delle soluzioni moderne: rewind, fast forward, salvataggi, cronologia automatica dei salvataggi, cheat e gestione dei bookmark. L'interfaccia mantiene l'estetica classica con l'animazione della neve, ma è stata aggiornata per una migliore leggibilità e usabilità. Il progetto è ancora in fase iniziale e mancano componenti fondamentali come il supporto ai chip speciali SuperFX e DSP1, utilizzati da diversi giochi SNES. Gli sviluppatori indicano che sono previsti aggiornamenti per migliorare compatibilità, prestazioni e ottimizzazione generale.

Super ZSNES è disponibile per Windows, macOS, Linux e Android, mentre una versione iOS è in sviluppo. Il download è distribuito direttamente dagli sviluppatori e non include alcun contenuto protetto da copyright, richiedendo agli utenti di fornire le proprie ROM. Il progetto si colloca in un contesto in cui emulatori SNES maturi come Snes9x e Higan/bsnes offrono già un'elevata accuratezza, ma non integrano nativamente funzioni di miglioramento grafico avanzato. Super ZSNES punta quindi a una nicchia specifica: utenti interessati a un'esperienza SNES reinterpretata con tecniche moderne, mantenendo al contempo un livello di accuratezza superiore rispetto al passato.

Consigliamo la lettura di:
Il ritorno del Commodore 64 in versione Mini, completo di Basic e 64 giochi
La console portatile completamente open source
Il ritorno del Game Boy
Nintendo ci riprova con lo Snes Classic Mini

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (1)

{wankel}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
28-4-2026 10:16
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Negli ultimi 12 mesi hai danneggiato accidentalmente un oggetto tecnologico portatile? (per esempio smartphone, fotocamera, notebook, tablet, ebook reader)
Sì, mi è caduto a terra.
Sì, mi è caduto in acqua (o ci ho versato dei liquidi).
Sì, ci ho lasciato giocare un bambino.
Sì, mi ci sono seduto sopra.
Sì, mentre lo lanciavo a un amico (o sulla scrivania).
No.

Mostra i risultati (2622 voti)
Aprile 2026
n. 4103 del 27-04-2026
Windows 11 cambia rotta: Microsoft ricostruisce il sistema attorno alle richieste degli utenti
n. 4102 del 23-04-2026
Firefox 150, scovate 271 vulnerabilità con l'IA
n. 4101 del 22-04-2026
IPv6 supera IPv4 per un giorno
n. 4100 del 20-04-2026
Verifica dell'età, l'app UE si buca in meno di due minuti
n. 4099 del 16-04-2026
Alexa+ debutta in Italia: conversa, agisce e si integra nella smart home
n. 4098 del 15-04-2026
Verbatim e I-O Data puntano sul Blu-ray: rinasce un mercato dato per morto
n. 4097 del 13-04-2026
La Francia abbandona Windows
n. 4096 del 09-04-2026
Router TP-Link compromessi in tutto il mondo: così gli hacker russi sottraggono le credenziali
n. 4095 del 07-04-2026
Attività sessuali, persone svestite o alla toilette, carte di credito
n. 4094 del 03-04-2026
Oracle licenzia 30.000 dipendenti via email
Marzo 2026
n. 4093 del 30-03-2026
Windows 11 avrà una barra delle applicazioni compatta in stile Windows 10
n. 4092 del 27-03-2026
CPU Intel e AMD introvabili
n. 4091 del 26-03-2026
Mozilla lancia la VPN gratuita in Firefox
n. 4090 del 24-03-2026
Windows 11, vacilla l'obbligo dell'account Microsoft
n. 4089 del 23-03-2026
Attacco informatico paralizza gli etilometri con alcolock: migliaia di veicoli fermi
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 28 aprile
2025
Windows Recall è ora ufficialmente disponibile
2024
Professore arrestato per aver falsificato una voce con la IA
2023
Il Metaverso di Facebook registra perdite per quasi 4 miliardi di dollari
2022
Microsoft scopre due serie falle in Linux
2021
Finalmente una spada laser con lama luminosa realmente retrattile
2020
Youtube quanto paga gli Youtuber?
2019
Come spegnere i motori di migliaia di auto connesse a Internet
2018
Gmail, arriva il restyling: ecco come attivare subito le novità
2017
7000 bolle di metano in Siberia rischiano di esplodere
2016
Tetraplegico muove di nuovo la mano grazie a impianto neurale
2015
Android attiva il Wi-Fi anche quando l'utente lo disattiva
2014
La prima grande falla dopo il pensionamento di Windows XP
2013
Giocare a Tetris per curare l'occhio pigro
2012
Il Galaxy S 3 avrà un processore quad core
2011
Ubuntu 11.04 ci svela il desktop del futuro
2010
Google Street View riprende la stessa donna 43 volte
2009
Luca "Waterloo" Luciani di Tim guadagna un milione all'anno
2008
Frodano un bancomat con un Eee Pc
2007
Wind fa morire il fax
2006
L'innovazione è ancora tradita
2004
La Tv Svizzera Italiana con il digitale
Olimpo Informatico


 
web metrics