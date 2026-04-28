Dopo vent'anni torna ZSNES, l'emulatore di Super Nintendo

Super ZSNES introduce widescreen, alta risoluzione e audio migliorato.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-04-2026] Commenti (1)

A fine anni Novanta ZSNES è stato uno degli emulatori più diffusi tra gli appassionati di Super Nintendo, grazie alla sua leggerezza e alla capacità di far girare titoli complessi anche su hardware modesto. In un periodo in cui l'emulazione SNES era ancora agli inizi, il software offriva funzioni avanzate per l'epoca, come filtri grafici, salvataggi rapidi e un'interfaccia riconoscibile. Il Super Nintendo, con il suo processore Ricoh 5A22 e il supporto a chip speciali integrati nelle cartucce, rappresentava una piattaforma difficile da riprodurre fedelmente, e ZSNES privilegiava la velocità rispetto all'accuratezza. Per molti utenti è rimasto il primo contatto con l'emulazione della console, nonostante i limiti tecnici oggi ben documentati.

Super ZSNES arriva oggi come nuovo emulatore SNES sviluppato dagli stessi autori del progetto originale, introducendo un'architettura completamente riscritta e basata su GPU per ottenere funzionalità avanzate non presenti nei precedenti emulatori. Il software rappresenta un'evoluzione tecnica significativa rispetto a ZSNES, fermo dal 2007, e punta a offrire un insieme di strumenti capaci di modificare in tempo reale la resa grafica e sonora dei giochi senza alterare i file ROM. Il progetto nasce proprio dal ritorno dei due sviluppatori storici, zsKnight e Demo, che hanno scelto di ricostruire l'emulatore da zero, abbandonando il vecchio codice in assembly e adottando un approccio orientato alla parallelizzazione tramite GPU. Questa scelta consente di gestire in modo più efficiente effetti complessi come il rendering avanzato del Mode 7 e la manipolazione di texture ad alta risoluzione.

La nuova architettura riduce le approssimazioni storiche che caratterizzavano ZSNES e che ne avevano decretato la popolarità su hardware poco potente a discapito della fedeltà emulativa. L'obiettivo dichiarato è ottenere una riproduzione più vicina al comportamento reale della console, pur mantenendo prestazioni elevate. Elemento centrale del progetto è il Super Enhancement Engine, un sistema modulare che permette di applicare miglioramenti grafici e sonori ai giochi supportati. Le funzioni includono modalità widescreen, texture mapping, normal mapping, overclock selettivo della CPU virtuale e sostituzione dei campioni audio compressi con versioni non compresse. Tutte le opzioni sono disattivabili singolarmente.

Il motore di miglioramento è attualmente compatibile con sette titoli, tra cui Super Metroid, Super Castlevania IV, F-Zero, Mega Man X e Super Mario World. L'elenco è destinato ad ampliarsi, poiché ogni gioco richiede un intervento manuale per garantire la corretta applicazione delle nuove funzionalità. Super ZSNES introduce anche una modalità 3D per i giochi basati su Mode 7, trasformando le superfici bidimensionali in strutture dotate di profondità tramite mappe altimetriche. Questa tecnica consente di ottenere una prospettiva tridimensionale reale, superando i limiti dell'effetto originale della console.

Oltre alle funzioni avanzate, l'emulatore integra strumenti tipici delle soluzioni moderne: rewind, fast forward, salvataggi, cronologia automatica dei salvataggi, cheat e gestione dei bookmark. L'interfaccia mantiene l'estetica classica con l'animazione della neve, ma è stata aggiornata per una migliore leggibilità e usabilità. Il progetto è ancora in fase iniziale e mancano componenti fondamentali come il supporto ai chip speciali SuperFX e DSP1, utilizzati da diversi giochi SNES. Gli sviluppatori indicano che sono previsti aggiornamenti per migliorare compatibilità, prestazioni e ottimizzazione generale.

Super ZSNES è disponibile per Windows, macOS, Linux e Android, mentre una versione iOS è in sviluppo. Il download è distribuito direttamente dagli sviluppatori e non include alcun contenuto protetto da copyright, richiedendo agli utenti di fornire le proprie ROM. Il progetto si colloca in un contesto in cui emulatori SNES maturi come Snes9x e Higan/bsnes offrono già un'elevata accuratezza, ma non integrano nativamente funzioni di miglioramento grafico avanzato. Super ZSNES punta quindi a una nicchia specifica: utenti interessati a un'esperienza SNES reinterpretata con tecniche moderne, mantenendo al contempo un livello di accuratezza superiore rispetto al passato.