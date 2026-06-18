AMD Zen 6, addio alle GPU integrata nei processori desktop

Lo spazio liberato sarebbe pronto per ospitare le NPU dedicate alla IA.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-06-2026] Commenti

AMD potrebbe rimuovere la GPU integrata dai processori desktop basati sulla nuova architettura Zen 6, la cui presentazione è attesa per la fine dell'anno o all'inizio del prossimo. Le indiscrezioni indicano che AMD starebbe valutando una separazione più netta tra le CPU destinate ai sistemi desktop e quelle progettate per notebook e dispositivi compatti. Le APU con grafica integrata resterebbero disponibili, ma verrebbero collocate in una linea distinta, mentre i processori desktop di fascia alta tornerebbero a concentrarsi esclusivamente sulle prestazioni della CPU.

Le informazioni tecniche suggeriscono che Zen 6 introdurrà un nuovo socket, denominato AM6, con supporto a funzionalità avanzate come PCIe 6.0 e memoria DDR 6, anche se la conferma ufficiale non è ancora disponibile. La rimozione della GPU integrata consentirebbe ad AMD non soltanto di ottimizzare il layout del processore, ma anche di sfruttare lo spazio "liberato" per le NPU dedicate alle funzioni di intelligenza artificiale. La scelta sarebbe motivata anche dal fatto che molti utenti desktop utilizzano comunque una GPU dedicata, rendendo superflua la presenza di una grafica integrata di base. L'integrazione di una GPU "minima", avvenuta in passato, avrebbe avuto un impatto limitato sull'esperienza d'uso, comportando invece costi aggiuntivi in termini di progettazione e produzione.

Alcuni documenti tecnici trapelati indicano che AMD potrebbe adottare un approccio modulare più marcato, con chiplet dedicati esclusivamente alla parte grafica nelle APU e chiplet CPU privi di GPU per i modelli desktop. Questa separazione permetterebbe una maggiore flessibilità nella produzione e una differenziazione più chiara tra le varie linee di prodotto. Zen 6 dovrebbe inoltre introdurre miglioramenti significativi nella gestione energetica e offrire configurazioni con un numero maggiore di core rispetto a Zen 5, anche se non sono disponibili dettagli definitivi. La piattaforma AM6 dovrebbe inoltre introdurre un nuovo chipset con supporto a funzionalità avanzate per workstation.