Kena, sostituzione obbligatoria della SIM

Con una SIM non aggiornata, chi non si sbriga non potrà telefonare.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-06-2026]

kena cambio sim luglio
Foto di Brett Jordan.

L'operatore mobile virtuale Kena ha avviato una nuova fase della procedura di sostituzione obbligatoria delle SIM non aggiornate, avvisando i clienti che non hanno ancora effettuato il cambio che la linea verrà presto disattivata. L'iniziativa riguarda le SIM più datate, non compatibili con gli standard tecnici richiesti dall'operatore dopo l'aggiornamento delle proprie infrastrutture. Secondo le comunicazioni inviate ai clienti, la sostituzione è necessaria per garantire la continuità dei servizi voce e dati. Le SIM coinvolte appartengono a lotti precedenti all'integrazione completa con la rete di nuova generazione, e non supportano pienamente le funzionalità richieste per la gestione del traffico mobile. Kena ha specificato che il cambio è gratuito e può essere effettuato presso i punti vendita autorizzati.

Gli avvisi sono stati inviati tramite SMS e notifiche nell'area clienti, con un messaggio che informa della «cessazione della linea» in caso di mancata sostituzione entro il prossimo 15 luglio. La sostituzione della SIM è richiesta per motivi legati alla sicurezza, alla compatibilità con i sistemi di autenticazione e alla gestione delle reti 4G e 4G+. Le SIM più vecchie possono presentare limitazioni nella registrazione in rete, nella gestione del traffico dati e nell'accesso ai servizi digitali. L'operatore ha indicato che l'aggiornamento è necessario per garantire prestazioni stabili e continuità del servizio. Il cambio SIM non comporta modifiche al numero, al piano tariffario o al credito residuo. L'operazione richiede la presentazione di un documento d'identità e del codice fiscale, in conformità alle normative sulla registrazione delle utenze mobili. I clienti che non possono recarsi fisicamente nei punti vendita possono richiedere assistenza tramite i canali di supporto.

La campagna di sostituzione è iniziata nei mesi scorsi e ha coinvolto progressivamente diverse categorie di SIM. L'operatore ha scelto di procedere per fasi, inviando gli avvisi solo ai clienti interessati. La nuova ondata di comunicazioni riguarda gli utenti che non hanno ancora completato l'aggiornamento nonostante i precedenti solleciti. Le SIM obsolete possono causare problemi anche nella gestione dei servizi VoLTE, che richiedono specifiche tecniche non supportate dai modelli più datati. L'aggiornamento permette inoltre di migliorare la compatibilità con le reti degli operatori partner e con le piattaforme di autenticazione utilizzate per i servizi digitali. L'obiettivo è uniformare il parco SIM alle specifiche tecniche attuali.

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