TIM avvisa gli utenti: il 3G è agli sgoccioli

Ci saranno difficoltà anche per gli smartphone 4G che non supportano VoLTE.

Se per quanto riguarda la telefonia mobile siete utenti di TIM o di Kena Mobile, l'operatore virtuale di TIM, e avete uno smartphone non troppo recente o una SIM datata (meno di 128k), avrete già ricevuto o ricevete a breve un SMS in cui si annuncia l'avvicinarsi della dismissione delle reti 3G.

Lo spegnimento non dovrebbe cogliere di sorpresa: tutti gli operatori, in realtà, hanno iniziato già dallo scorso anno a comunicare agli utenti che il 2022 sarebbe stato l'anno decisivo per abbandonare il vecchio standard e lasciare spazio a 4G e 5G (lasciando però il 2G ancora operativo per le sole telefonate).

Il messaggio che in questi giorni TIM sta diffondendo recita:

Gentile cliente, da aprile 2022, TIM avvierà il progressivo spegnimento della rete 3G, che sarà sostituita dalle tecnologie 4G e 5G. Poiché il tuo smartphone non supporta le chiamate con le nuove tecnologie, in assenza di rete 3G, userai la rete 2G per telefonare e inviare sms, ma non potrà più navigare contemporaneamente in Internet sulla rete 4G. Per fruire al meglio della qualità della rete TIM, ti suggeriamo di valutare la sostituzione del vecchio smartphone.

Chi insomma ancora non possiede uno smartphone o una SIM capaci di supportare le reti 4G (o magari già le reti 5G) a partire da aprile non potrà più navigare in Internet ma sarà abilitato soltanto a fare e ricevere telefonate usando il 2G, che resterà in vigore proprio per non tagliare fuori chi non possieda un dispositivo aggiornato.

Uno smartphone che non può più connettersi in Internet è d'altra parte sicuramente zoppo, e pertanto chi ancora adopera un telefono che supporta solo il 3G probabilmente vorrà considerare di sostituirlo; lo stesso discorso vale per la SIM.

C'è poi un'altra fetta di utenti che, pur possedendo smartphone e SIM capaci di utilizzare le reti 4G, è interessato dallo spegnimento del 3G: si tratta di quanti hanno un apparecchio che non supporta la tecnologia VoLTE (Voice over LTE) per la trasmissione delle chiamate sulle reti 4G.

Se questo standard non è supportato, attualmente durante le telefonate lo smartphone termina la connessione dati alla rete 4G e ne attiva una alla rete 3G, per poi ripristinare la prima quando la chiamata è terminata. È ovvio che, quando la rete 3G sarà smantellata, ciò non sarà più possibile e per le telefonate sarà necessario adoperare la rete 2G: il risultato sarà che non si potrà utilizzare Internet durante le chiamate.