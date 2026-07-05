Steam Machine fuori uso dopo 20 minuti

La Linea Rossa della Morte rivela un problema alla GPU.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-07-2026] Commenti (1)

Immagine: Reddit

Ha appena debuttato e a quanto pare è già affetta da un problema grave la Steam Machine, una linea LED rossa che può comparire anche solo dopo pochi minuti di utilizzo, segnalando un errore critico della GPU e rendendo il dispositivo inutilizzabile. L'episodio, riportato da un utnte che ha condiviso su Reddit l'immagine del problema, evidenzia una condizione che il sistema identifica come mancato riconoscimento della componente grafica, con conseguente blocco dell'hardware.

Secondo la testimonianza, il dispositivo ha funzionato regolarmente per circa venti minuti. L'utente ha avviato una sessione di gioco con No Man's Sky e successivamente ha installato un aggiornamento di sistema. La linea LED frontale, normalmente utilizzata per indicare lo stato operativo della macchina, ha iniziato a lampeggiare in rosso con un ritmo lento, simile a un respiro. Questa modalità di illuminazione corrisponde, secondo la documentazione tecnica ufficiale, a un errore della GPU non recuperabile tramite riavvio. La pagina di supporto Valve dedicata ai codici LED conferma infatti che il lampeggio rosso lento indica che la GPU non viene riconosciuta dal sistema. Il dispositivo entra così in una condizione di protezione che impedisce l'avvio del sistema operativo e blocca qualsiasi interazione dell'utente. La procedura suggerita consiste nel contattare l'assistenza, senza possibilità di interventi manuali o ripristini locali.

Il caso riportato non permette di stabilire se si tratti di un'anomalia isolata o di un difetto potenzialmente più esteso. L'unico elemento certo è che Valve ha codificato questa modalità di errore, prevedendo una segnalazione visiva specifica per facilitare la diagnosi. La presenza di un codice LED dedicato indica che la condizione era contemplata tra i possibili guasti hardware, anche se non è noto con quale frequenza possa verificarsi. La Steam Machine è arrivata sul mercato dopo una fase di attesa prolungata, accompagnata da discussioni sui prezzi elevati dovuti all'aumento dei costi delle memorie. L'episodio della cosiddetta Red Line of Death (Linea Rossa della Morte) si inserisce in un contesto già complesso, in cui il dispositivo rappresenta un tentativo di coniugare architettura PC e fruizione da console, con un sistema operativo ottimizzato per il gaming e un hardware proprietario.

Il riferimento alla Red Line of Death richiama volutamente il più noto Red Ring of Death della Xbox 360, un problema che ha interessato milioni di unità e che è diventato un caso emblematico di guasto hardware su larga scala. L'associazione è anche un rimando al Blue Screen of Death di Windows, la schermata di errore che indica un crash del sistema operativo. Nel caso della Steam Machine, tuttavia, la segnalazione riguarda esclusivamente la GPU e non coinvolge il software. È vero che il malfunzionamento raccontato su Reddit è avvenuto immediatamente dopo l'installazione dell'aggiornamento, ma non è possibile stabilire un nesso causale tra update e guasto. L'utente ha dichiarato di non aver effettuato modifiche hardware o software non previste.

Valve non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sul caso. La procedura standard prevede la sostituzione o la riparazione del dispositivo tramite assistenza, con tempi variabili in base alla disponibilità dei componenti. L'utente che ha segnalato il problema ha già avviato la richiesta di supporto, ma non sono disponibili informazioni sui tempi di gestione o sull'esito dell'intervento. La presenza di un solo caso documentato non consente di trarre conclusioni sulla qualità complessiva dell'hardware o sulla frequenza del problema. Tuttavia, la codifica del segnale LED e la disponibilità di una procedura di assistenza dedicata indicano che Valve ha previsto la possibilità di guasti critici della GPU e ha implementato un sistema di diagnosi immediata per facilitare la gestione dei casi.