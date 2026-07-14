HP, gli aggiornamenti del firmware bloccano anche le cartucce originali

La scusa è che sono ormai scadute.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 14-07-2026] Commenti

Si fa ancora più dura la vita degli utenti di stampanti HP che non intendono usare soltanto cartucce originali: a quanto pare un aggiornamento firmware può bloccare anche l'uso delle cartucce originali, rendendole improvvisamente inutilizzabili e costringendo gli utenti all'acquisto di nuovi consumabili. Il caso è emerso dopo una segnalazione - riportata da Il Salvagente - che ha visto la propria stampante rifiutare una cartuccia HP appena installata, nonostante fosse integra e funzionante, mostrando un errore che impediva qualsiasi operazione di stampa. Secondo la ricostruzione, la stampante ha identificato la cartuccia come scaduta, non per un difetto fisico, ma per una data codificata in sistemi remoti. L'assistenza tecnica, contattata sia tramite canali automatici sia tramite operatori, ha confermato di non poter intervenire sulla scadenza registrata nei server. La soluzione proposta è stata l'acquisto di una nuova cartuccia, nonostante quella installata fosse originale e appena acquistata.

Il comportamento osservato è stato attribuito al sistema Dynamic Security, un meccanismo firmware che verifica l'autenticità delle cartucce e blocca quelle ritenute non conformi. Nato per contrastare prodotti contraffatti, nel tempo il sistema ha ampliato il proprio campo d'azione, arrivando a influire anche su cartucce originali e causando problemi: per esempio un aggiornamento distribuito nel marzo 2025, identificato come firmware 20250209, ha generato l'errore 11 su alcune stampanti laser, impedendo la stampa anche con consumabili HP regolarmente acquistati e utilizzati senza problemi fino al giorno precedente. Nel gennaio 2026, HP ha rilasciato un ulteriore aggiornamento, v2602A/B, che ha esteso Dynamic Security ad almeno altri undici modelli di stampanti, includendo dispositivi commercializzati diversi anni prima. In queste configurazioni, il firmware può bloccare cartucce prive di chip HP certificato, modificando le condizioni d'uso del dispositivo attraverso un aggiornamento software installato automaticamente.

Per tornare al caso più recente, le testimonianze raccolte online mostrano che il problema non è isolato. Diversi utenti riportano casi in cui cartucce originali vengono riconosciute come non valide o scadute senza possibilità di intervento diretto. La natura del blocco, basata su controlli software, rende impossibile aggirare la limitazione senza modifiche al firmware, operazione chiaramente non prevista dagli strumenti ufficiali. La posizione dell'azienda, espressa tramite un agente del supporto in risposta alle segnalazioni già nel 2025, riconosce che Dynamic Security può bloccare cartucce «più vecchie o non originali, anche se funzionavano bene prima». Dopotutto, è per lo meno dal 2024 che HP ha ammesso esplicitamente di voler imprigionare gli utenti in un abbonamento senza fine che consenta loro di stampare.

A rendere particolarmente seccante la questione è il fatto che HP, con i suoi aggiornamenti, sta creando problemi anche a stampanti con diversi anni di vita, acquistate in buona fede da utenti che non avevano motivo di aspettarsi modifiche retroattive alle condizioni di utilizzo. La gestione remota delle scadenze e dei controlli di autenticità, unita all'impossibilità di intervento da parte dell'assistenza, conferma la natura software del blocco e la sua dipendenza da sistemi centralizzati. L'intera vicenda ha riacceso il dibattito sull'obsolescenza programmata e sulla possibilità che aggiornamenti software possano essere utilizzati per influenzare il ciclo di vita dei prodotti. Le indagini e le azioni legali in corso, insieme alle segnalazioni degli utenti, mostrano che il tema è oggetto di attenzione crescente da parte di consumatori, associazioni e autorità di diversi Paesi.