Class action contro HP: le all-in-one senza inchiostro non scansionano

La domanda è vecchia: se ho una stampante multifunzione, che racchiude in sé anche le capacità di uno scanner e di un fax (quest'ultimo sempre meno utile), ha senso che essa cessi di effettuare scansioni se manca l'inchiostro?

L'unica risposta di buon senso a questa domanda sarebbe un chiaro «No», ma ciò solo dal punto di vista degli utenti.

Le aziende che producono stampanti - per lo più a livello consumer e piccoli uffici - ragionano però in maniera diversa: poiché il vero guadagno è sugli inchiostri, mentre le stampanti vengono vendute a prezzi praticamente stracciati, è necessario spingere il più possibile l'acquisto degli inchiostri stessi.

Si spiega così lo strano comportamento di cui parlavamo all'inizio, che è già costato una class action contro Canon e che ora causa una nuova class action, stavolta contro HP.

Un giudice federale statunitense ha infatti deciso che HP deve affrontare il procedimento legale che la vede al banco degli imputati, accusata di sabotare volontariamente le funzionalità di scansione e di invio fax quando l'inchiostro è mancante o anche soltanto scarso.

«È un fatto ben documentato che l'inchiostro non sia necessario per fare la scansione di un documento o per inviarlo via fax, ed è certamente possibile costruire stampanti all-in-one che effettuano scansioni e inviano fax anche quando sono prive d'inchiostro» si legge nei documenti della class action. «HP progetta le sue stampanti all-in-one affinché non funzionino senza inchiostro. E tuttavia HP non lo rivela ai consumatori».

La questione, come dicevamo, è nota e periodicamente si ripresenta, ma comprende anche altri elementi rispetto a quelli finora indicati.

Chi compra una multifunzione a getto d'inchiostro deve anche fare i conti con il fatto che non tutto l'inchiostro viene usato per le stampe: una buona parte "svanisce" durante i cicli di manutenzione che la stampante esegue all'accensione e allo spegnimento.

Secondo un'indagine condotta nel 2018 da Consumer Reports, l'uso intermittente delle ink-jet comporta che diversi modelli finiscano per consumare durante la manutenzione oltre la metà dell'inchiostro contenuto nella cartuccia; alcune arrivano addirittura ad adoperare per la stampa appena il 20% o il 30%.

Al momento in cui scriviamo HP non ha ancora commentato ufficialmente il "via libera" alla class action dato dal giudice.