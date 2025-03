Stampanti Brother, dopo l'aggiornamento le cartucce compatibili non vanno più

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-03-2025] Commenti (3)

Tra i produttori di stampanti, fino Brother era classificata tra quelli "buoni": a differenza di HP e Canon, infatti, non si lamentava troppo se gli utenti adoperavano cartucce di inchiostro e toner non originali.

A quanto pare le cose ora sono cambiate. Come segnala Louis Rossmann, da tempo appassionato difensore dei diritti degli utenti sui dispositivi che hanno acquistato, gli ultimi aggiornamenti del firmware per le stampanti Brother interferiscono con l'utilizzo dei consumabili di terze parti.

Nel video che ha pubblicato su YouTube, e che riportiamo più sotto, Rossman illustra in che cosa consista il "passaggio al lato oscuro" di Brother.

Dopo l'aggiornamento del firmware, se viene riconosciuta la presenza di cartucce non originali, nella stampante si disattivano alcune funzioni avanzate (come la calibrazione del colore), in pratica peggiorando la qualità di stampa, e in qualche caso si rifiutano del tutto di stampare.

Poiché l'aggiornamento che causa questo cambiamento si installa senza avvisare l'utente delle novità, Rossman suggerisce di disabilitare l'aggiornamento automatico del firmware e, in generale, di tenere la stampante disconnessa da Internet.

Nel caso in cui l'aggiornamento sia già avvenuto, tornare indietro è generalmente impossibile: il vecchio firmware viene presto rimosso dal sito web, e pertanto le funzionalità perse sono svanite per sempre.