Microsoft: sistema operativo e app sono al capolinea. È l'ora degli agenti IA

Project Solara cambia tutto: l'OS diventa invisibile e l’interfaccia è l’intelligenza artificiale

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-06-2026] Commenti (1)

L'era del Personal Computer si avvia alla fine, almeno secondo Microsoft: il futuro è un modello basato su agenti IA, che supera il concetto tradizionale di sistema operativo e applicazioni. Il progetto, presentato insieme a Qualcomm e denominato internamente Project Solara, definisce un'architettura in cui l'interazione principale non avviene più tramite finestre, menu o programmi, ma attraverso agenti intelligenti in grado di orchestrare servizi, dati e funzioni di sistema in modo autonomo e contestuale. L'obiettivo è sostituire progressivamente l'attuale modello applicativo con un ambiente in cui gli agenti gestiscono attività complesse, integrano servizi cloud e coordinano risorse locali. Il sistema non si limita a eseguire comandi, ma interpreta obiettivi, analizza contesti e seleziona automaticamente gli strumenti necessari. La logica è quella di un «livello di controllo» superiore che si interpone tra utente e software, riducendo la necessità di interfacce da usare direttamente.

Il progetto prevede un'integrazione profonda con Copilot, che diventa il punto di accesso principale alle funzionalità del dispositivo. L'agente centrale è progettato per interagire con agenti specializzati, ognuno responsabile di un dominio: produttività, comunicazione, gestione dei file, automazione locale, sicurezza e configurazione del sistema. Questa struttura modulare consente di distribuire capacità aggiuntive senza aggiornamenti tradizionali, sfruttando modelli IA aggiornati in cloud. Il sistema operativo è ridotto al minimo, con un kernel responsabile della gestione dell'hardware e un livello superiore interamente affidato agli agenti. Le applicazioni classiche restano disponibili in una fase di transizione, ma vengono trattate come «strumenti» invocabili dagli agenti quando necessario. L'obiettivo dichiarato è ridurre la dipendenza da interfacce grafiche complesse e spostare l'interazione verso un modello conversazionale e contestuale.

Il nuovo paradigma richiede anche un'infrastruttura di sicurezza riprogettata. Gli agenti operano con privilegi differenziati e devono essere autorizzati a interagire con file, servizi e dispositivi. La gestione dei permessi avviene tramite un sistema di policy dinamiche, che valuta il contesto e la natura dell'operazione richiesta. Ogni agente deve essere verificabile e tracciabile, con log dettagliati delle azioni eseguite. Viene poi introdotto un nuovo sistema di packaging delle funzionalità. Le estensioni non sono più applicazioni installate, ma moduli IA che espongono capacità specifiche. Questi moduli possono essere aggiornati in modo indipendente e distribuiti tramite un repository centralizzato. La struttura ricorda i plugin dei modelli linguistici, ma con un livello di integrazione più profondo nel sistema.

Per realizzare questo scenario, Microsoft sta testando prototipi di dispositivi progettati nativamente per questo modello. Si tratta di hardware ottimizzato per l'esecuzione locale di modelli IA di piccole dimensioni, con acceleratori dedicati e un'architettura orientata alla gestione continua del contesto. Il sistema è pensato per funzionare anche offline, con sincronizzazione differita e capacità di ragionamento locale. Il progetto include poi una piattaforma di sviluppo dedicata, che consente ai partner di creare agenti specializzati. Gli sviluppatori non dovranno più progettare interfacce grafiche, ma definire capacità, regole di comportamento e limiti operativi.

Una prima implementazione sperimentale è prevista entro il 2027, con un rilascio più ampio negli anni successivi. Microsoft considera il modello agent first una risposta alla crescente complessità dei sistemi operativi moderni e alla necessità di un'interazione più naturale con i dispositivi.