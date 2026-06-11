Claude Fable 5 porta il modello di Anthropic al grande pubblico

Il modello avanzato Mythos, finora riservato ai partner, è disponibile per tutti i piani in abbonamento.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-06-2026] Commenti

Anthropic ha reso disponibile al pubblico Claude Fable 5, la prima versione accessibile del modello Mythos, introducendo per la prima volta una variante della sua tecnologia più avanzata all'interno dei piani commerciali standard. Il rilascio avviene con limitazioni di sicurezza integrate, progettate per impedire l'uso del modello in ambiti considerati ad alto rischio, come cybersecurity, biologia, chimica e tecniche di distillazione. Fable 5 deriva direttamente da Mythos, il modello presentato in anteprima ad aprile e inizialmente riservato a un numero ristretto di partner selezionati per via delle preoccupazioni legate alla sicurezza informatica. La scorsa settimana l'accesso era stato esteso a centinaia di organizzazioni in 15 Paesi, con priorità per quelle che gestiscono infrastrutture critiche. Con il nuovo rilascio, una versione della stessa tecnologia diventa utilizzabile da chiunque tramite l'API di Anthropic e i piani Enterprise basati sul consumo.

L'azienda ha stabilito una finestra temporale per l'accesso incluso negli abbonamenti: fino al 22 giugno, Fable 5 sarà disponibile senza costi aggiuntivi nei piani Pro, Max, Team ed Enterprise con tariffazione per utente. Dal 23 giugno, il modello verrà rimosso da questi piani e richiederà crediti di utilizzo, con l'intenzione dichiarata di reintegrarlo come funzionalità standard non appena possibile. Parallelamente, Anthropic sta distribuendo Mythos 5 alle organizzazioni già autorizzate a utilizzare la versione avanzata del modello. Il lancio di Fable 5 avviene mentre l'azienda si prepara all'ingresso nei mercati finanziari, in un contesto che vede anche OpenAI e SpaceX orientarsi verso operazioni simili. L'annuncio segue inoltre l'appello pubblico di Anthropic per uno stop coordinato nello sviluppo dei modelli più avanzati, motivato dal timore che i sistemi possano raggiungere forme di auto‑miglioramento ricorsivo.

Con il lancio di Fable 5 e Mythos 5, Anthropic introdurrà un requisito di conservazione dei dati di 30 giorni per tutto il traffico, anche per le aziende che in precedenza avevano accordi di zero retention. L'azienda ha specificato che i dati non verranno utilizzati per l'addestramento, ma esclusivamente per «difendersi da attacchi complessi e nuovi, inclusi nuovi jailbreak» non ancora scoperti e per «identificare e ridurre i falsi positivi». La misura potrebbe costituire un precedente nel settore, associando l'accesso ai modelli più potenti a politiche obbligatorie di conservazione dei dati. Secondo Anthropic, nella maggior parte dei casi Fable 5 risponderà direttamente senza ricorrere al fallback verso Claude Opus 4.8. I dati preliminari indicano che almeno il 95% delle sessioni utilizza esclusivamente Fable. Nei test indipendenti, la società di analytics Hex ha riportato che Fable è stato il primo modello a raggiungere il 90% nel benchmark dedicato ai compiti analitici complessi e di lunga durata, affermando che «nelle domande più difficili mostra un forte senso critico e attenzione alle sfumature».

Altri riscontri provengono da piattaforme che integrano strumenti di sviluppo. Base44 ha dichiarato che Fable è più efficace nel «realizzare applicazioni complete in un solo passaggio». Genspark ha affermato che Fable ha superato tutti gli altri modelli nelle proprie valutazioni, con prestazioni significativamente migliori in attività come progettazione di interfacce e sviluppo di giochi. Il modello presenta costi più elevati rispetto alle versioni precedenti: 10 dollari per milione di token in input e 50 dollari per milione di token in output, il doppio rispetto a Opus 4.8. Il prezzo potrebbe rappresentare un ostacolo per un'adozione estesa, in un momento in cui molte aziende stanno rivalutando i costi operativi dell'IA dopo aver superato i budget annuali o aver registrato spese inattese.

Anthropic prevede una domanda molto elevata e difficile da stimare. Alcune aziende ritengono che il costo sia giustificato dalle capacità del modello. Rakuten ha dichiarato che «al massimo livello di impegno, Fable riflette e convalida il proprio lavoro», aggiungendo che questo comportamento consente operazioni altamente autonome e che «il pensiero aggiuntivo si ripaga da solo».