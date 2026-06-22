Il telefono minimalista di Commodore che sfida gli smartphone tradizionali

Il Callback 820 è un flip phone che non ha browser né social network.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-06-2026]

commodore callback
Immagine: Commodore

Commodore entra nel mercato dei telefoni con Callback 8020, un telefono a conchiglia moderno progettato per ridurre la dipendenza digitale, bloccare social e browser a livello di sistema e offrire solo le applicazioni considerate essenziali. Il dispositivo si presenta come una risposta tecnica e culturale all'eccesso di complessità degli smartphone contemporanei, proponendo un approccio che unisce minimalismo, sicurezza e un richiamo esplicito alla storia del marchio.

Il progetto nasce da un ragionamento interno guidato dal CEO Perifractic, che descrive il telefono come un ponte tra smartphone e dumb phone. L'obiettivo è mantenere funzioni utili come messaggistica, mappe, musica, fotocamera e alcune app Android selezionate, eliminando invece feed algoritmici, pubblicità, notifiche invasive e strumenti che favoriscono comportamenti compulsivi. Il sistema operativo è una versione personalizzata di Sailfish OS, sviluppata con ex‑ingegneri Nokia, scelta per la sua architettura orientata alla privacy e per la capacità di eseguire applicazioni Android senza adottare Android stesso.

Il design a conchiglia è parte integrante del concetto. Commodore lo descrive come un gesto intenzionale: aprire il telefono per svolgere un compito preciso, chiuderlo per interrompere l'interazione. La chiusura fisica diventa un segnale di fine attività, un modo per evitare la continuità infinita tipica degli smartphone. Il Callback 8020 integra anche elementi nostalgici legati al marchio: emulazione Commodore 64, alcuni giochi selezionati e suonerie basate sul chip SID. Questi dettagli non sono presentati come un esercizio di stile, ma come un modo per mantenere vivo il concetto di «friendly computing» che, secondo Commodore, ha caratterizzato la sua storia. Una parte rilevante del discorso riguarda la scelta di bloccare social network e browser. Commodore anticipa le critiche legate alla presunta mancanza di apertura, rispondendo che l'apertura degli anni '80 serviva a permettere agli utenti di conoscere il computer, mentre oggi l'apertura degli smartphone serve soprattutto a raccogliere dati. La posizione dell'azienda è che il Callback mantenga l'apertura utile all'utente e rimuova quella utile solo alle piattaforme.

Il telefono non richiede alcun login obbligatorio, un elemento che Commodore considera parte della sua filosofia di protezione dei dati personali. L'assenza di account centralizzati riduce la quantità di informazioni condivise con servizi esterni e limita la possibilità di tracciamento. Il Callback 8020 viene quindi presentato come un dispositivo che non vuole competere con gli smartphone tradizionali, ma offrire un'alternativa per chi cerca un rapporto più controllato con la tecnologia. Commodore riconosce che il telefono non sarà adatto a tutti, ma sostiene che per alcuni utenti possa rappresentare un ritorno a un uso più sano e intenzionale del digitale.

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Il Commodore Callback 820 sarà presto messo in vendita a oltre 450 euro in tre varianti - ProtoPET, BASIC Beige, e SX Silver - e a prezzo ancora più alto per le versioni Starlight Edition (trasparente) e Founders Edition (rifinita in oro).

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