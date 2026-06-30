WhatsApp, al via la prenotazione dei nomi utente

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 30-06-2026] Commenti

C'è voluto un po', ma WhatsApp ha finalmente avviato la fase di prenotazione dei nuovi nomi utente, un identificatore univoco che permetterà agli utenti di comunicare senza condividere il proprio numero di telefono. La funzione in sé sarà disponibile pienamente entro la fine dell'anno, ma la prenotazione dei nomi è già attiva per evitare sovrapposizioni in una piattaforma con oltre tre miliardi di utenti.

Per anni WhatsApp ha basato la propria identità utente esclusivamente sul numero di telefono, rendendolo visibile in ogni nuova conversazione o gruppo. Con l'introduzione degli username, il numero resterà necessario per la registrazione e il recupero dell'account, ma non sarà più mostrato automaticamente nei primi contatti. L'azienda ha spiegato che la scelta nasce dall'esigenza di offrire un livello di privacy più elevato nelle interazioni con persone appena conosciute, gruppi pubblici o attività commerciali. La prenotazione è stata aperta in anticipo per gestire la forte domanda prevista. I nomi utente possono avere da 3 a 35 caratteri e devono rispettare le policy della piattaforma. WhatsApp ha previsto un sistema di rivendicazione per creatori di contenuti, aziende e organizzazioni che desiderano mantenere la stessa identità utilizzata su Instagram o Facebook, garantendo coerenza tra le app del gruppo Meta.

Secondo le informazioni disponibili, non esisterà un elenco pubblico degli username né un sistema di suggerimenti. Per contattare qualcuno sarà necessario conoscere esattamente il suo username, una scelta progettata per evitare spam e contatti indesiderati. WhatsApp ha inoltre introdotto la «username key», un codice opzionale che può essere richiesto per autorizzare il primo messaggio, aggiungendo un ulteriore livello di protezione. La funzione è stata presentata come un aggiornamento centrale per la privacy. Meta ha dichiarato che «il numero di telefono è personale e legato a molte parti della vita dell'utente», sottolineando che gli username permettono di comunicare senza dover condividere informazioni sensibili. La società ha spiegato che la prenotazione anticipata serve a garantire che ogni utente possa scegliere un identificatore significativo prima del lancio globale.

Gli utenti riceveranno una notifica in-app quando la funzione sarà disponibile nel proprio Paese. Per prenotare un username è necessario aggiornare WhatsApp all'ultima versione e accedere al percorso Impostazioni > Account > Nome Utente. Alcuni utenti potrebbero non vedere ancora l'opzione a causa della distribuzione progressiva.