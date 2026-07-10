Torlink, il motore torrent da terminale che unifica ricerca e download



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 10-07-2026]

torlnk

Nel panorama dei client Bittorrent che includono un motore di ricerca, Torlink occupa un posto particolare: si usa interamente da terminale. È infatti progettato per eliminare la dipendenza dal browser e dalle interfacce web spesso affollate di pubblicità, pulsanti ingannevoli e link non funzionanti. Il progetto nasce con l'obiettivo di rendere la ricerca e il download dei torrent più rapidi e lineari, centralizzando interrogazioni e gestione dei file in un'unica applicazione testuale. L'interfaccia è costruita per restituire risultati in tempo reale da più fonti e avviare i download con un singolo comando.

Il funzionamento si basa su una ricerca simultanea su un insieme selezionato di tracker considerati affidabili. L'utente inserisce una query e Torlink interroga più siti contemporaneamente, mostrando i risultati man mano che arrivano. Ogni voce include dimensione del file, numero di seed e fonte, permettendo di valutare rapidamente la qualità del torrent. Il sistema mantiene l'elenco ordinato mentre le risposte arrivano, segnalando eventuali fonti non raggiungibili. Il download si avvia premendo il tasto dedicato, con i file che vengono salvati automaticamente nella cartella Download dell'utente (è possibile cambiare la destinazione nelle impostazioni). Torlink gestisce una coda di trasferimenti, consentendo di avviare più download in parallelo e di continuare a utilizzare l'interfaccia per nuove ricerche. Se l'applicazione viene chiusa, i trasferimenti riprendono automaticamente al successivo avvio, senza perdita di dati.

L'interfaccia testuale mostra in modo costante l'avanzamento dei download, la velocità di trasferimento e il tempo stimato al completamento. Una volta terminato, il file viene spostato nell'elenco dei contenuti scaricati di recente, mantenendo la schermata principale ordinata. La struttura è pensata per ridurre al minimo gli elementi visivi: una linea di stato, una guida rapida accessibile con il tasto dedicato e nessun elemento superfluo. Torlink utilizza un set ristretto di fonti specializzate per categorie specifiche: la scelta di limitare le fonti punta a ridurre risultati non affidabili e a migliorare la qualità delle ricerche.

Il sistema gestisce automaticamente il seeding al termine del download, contribuendo alla distribuzione dei file nella rete BitTorrent. L'utente può controllare questa funzione tramite una sezione dedicata, mettendo in pausa o interrompendo la condivisione. Tutti i dati restano salvati localmente e non vengono inviati a server centrali, garantendo che l'applicazione operi esclusivamente come client BitTorrent. Dal punto di vista tecnico, Torlink è distribuito come pacchetto npm e richiede Node.js. L'avvio avviene tramite il comando npx torlnk, senza necessità di installazioni aggiuntive; il nome del pacchetto utilizza una variante senza la lettera "i" per evitare conflitti con un pacchetto già esistente. Il progetto è rilasciato con licenza MIT e il codice sorgente è disponibile pubblicamente.

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Il progetto è stato testato su diverse distribuzioni Linux ed è già presente nei repository di alcune, come nell'AUR di Arch/Manjaro. La combinazione di ricerca, download e gestione dei torrent in un'unica applicazione riduce la necessità di software separati e semplifica l'intero processo. Il creatore ha dichiarato che il sistema è aperto a suggerimenti e nuove fonti, invitando gli utenti a contribuire allo sviluppo.

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