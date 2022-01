Chiude per sempre Popcorn Time, il netflix dei pirati

A decretare la fine di sarebbe stata la mancanza di interesse da parte degli utenti.

Un altro addio, dopo quello a BlackBerry, apre il 2022, anche se forse sarà poco o per nulla sentito: quello a Popcorn Time.

Lanciato nel 2014 come applicazione per vedere in streaming - e in maniera illegale - centinaia di film, si appoggiava al protocollo BitTorrent e, negli anni successivi al debutto, era riuscito non soltanto a raccogliere un discreto seguito, ma anche ad attirare l'attenzione dei detentori di quei diritti d'autore che con la sua esistenza violava.

La storia di Popcorn Time ha visto vari siti che ospitavano l'applicazione apparire per poi venire chiusi per ordine di qualche tribunale, e a un certo punto abbiamo assistito all'apparizione di fork più o meno sospetti, creati per cavalcare l'onda della popolarità di quello che ormai veniva definito «il netflix dei pirati».

Oggi, però, chi visita il sito ufficiale di Popcorn Time viene accolto da una triste immagine (la stessa che riportiamo in apertura) della mascotte del programma, con gli occhi rappresentati da due piccole x a simboleggiarne la morte, accompagnata dalla scritta R.I.P. e da un grafico che evidenzia l'inesorabile calo di interesse verso l'applicazione che si è registrato nel corso del tempo.

Se infatti all'inizio dicevamo che la sparizione di Popcorn Time non sarà molto sentita, il motivo è proprio questo: a quanto pare l'addio è spiegabile non con un intervento da parte di qualche difensore del copyright ma, più semplicemente, con un ridursi al lumicino dell'interesse da parte degli utenti.

La chiusura, a quanto pare, è definitiva. Sebbene non siano stati pubblicati annunci ufficiali, il gruppo che gestiva Popcorn Time ha fatto sapere via email a diverse testate giornalistiche che il servizio non è più disponibile, e non lo sarà mai più.