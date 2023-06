Pirati del web in lutto: Rarbg chiude per sempre

Film e serie TV sono già riapparsi online sotto forma di magnet link.

È giorno di lutto per i pirati del web: dopo 15 anni, il sito Rarbg chiude per sempre.

Chi oggi visitasse l'home page verrebbe accolto non dall'ampia selezione di contenuti video che ha reso Rarbg una delle mete più popolari per quei milioni di visitatori ogni mese che cercavano di ottenere illegalmente i video e le serie televisive del momento.

Il visitatore vedrebbe invece soltanto un messaggio che spiega i motivi dietro alla decisione di chiudere il sito.

Ciao ragazzi,

vogliamo farvi sapere che abbiamo deciso di chiudere il sito.

Gli scorsi due anni sono stati per noi molti difficili - alcuni dei membri del nostro team sono morti a causa di complicazioni dovute al covid, altri ancora ne soffrono gli effetti collaterali - e non sono per nulla in grado di lavorare.

Altri stanno combattendo nella guerra in Europa - SU ENTRAMBI I FRONTI.

Inoltre, l'aumento dei prezzi dell'energia nei datacenter in Europa ci ha colpiti piuttosto duramente.

L'inflazione rende le spese quotidiani impossibile da reggere.

Pertanto, non possiamo più gestire il sito senza spese enormi che non possiamo più coprire di tasca nostra.

Con voto unanime abbiamo deciso che non possiamo più andare avanti.

Ci dispiace :(

Addio

Niente denunce da parte dei detentori del copyright, niente raid delle forze dell'ordine, ma una serie di motivazioni personali ed economiche hanno spinto i gestori verso l'inevitabile.

Cessano quindi le operazioni del sito, ma cessa anche la generazione e distribuzione delle RARBG Releases, file - spesso condivisi anche da altri siti e tracker BitTorrent - che, per quanto illegali, contenevano versioni in alta qualità del materiale pirata.

Tutto il "lavoro" condotto in questi 15 anni non è però andato perduto. Senza troppo rumore, su GitHub sono apparsi già un paio di repository, creati dall'utente 2004content, che ospitano dei file di testo contenenti i magnet link ai film condivisi e alle serie televisivie sino a oggi da Rarbg: si tratta di oltre 110.000 opere per i film e oltre 130.000 per le serie Tv.

Oltre a non voler certo incoraggiare la pirateria, ricordiamo che non è bene fidarsi ciecamente del primo repository che appaia online garantendo di poter offrire il materiale originariamente ospitato da un sito ormai scomparso: è questo, anzi, uno dei modi più semplici e usati per ingannare gli utenti e diffondere malware.