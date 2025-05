Nintendo può bloccarti la Switch 2 modificata

L'azienda si riserva il diritto di rendere la console “permanentemente inutilizzabile”. Anche se usi software non autorizzato.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 12-05-2025] Commenti (3)

Nintendo ha di recente aggiornato il suo accordo per l'account utente, introducendo, almeno per ora soltanto nella versione americana, una clausola che sta generando preoccupazione tra i fan in vista del lancio della Switch 2.

Secondo quanto riportato nella versione americana, l'azienda si riserva il diritto di rendere «permanentemente inutilizzabili» sia i servizi dell'account Nintendo che la console stessa in caso di modifiche non autorizzate o utilizzo di giochi «non autorizzati».

Con questo kill switch la lotta di Nintendo contro modding, emulazione e pirateria raggiunge un nuovo livello. E ovviamente solleva interrogativi sulla libertà degli utenti e sull'approccio sempre più rigido dell'azienda.

Curiosamente, questa clausola non appare nella versione italiana dell'accordo: in essa i termini si limitano a vietare modifiche, ma senza menzionare esplicitamente la possibilità di rendere il dispositivo inutilizzabile.

La nuova sezione dell'accordo americano specifica che qualsiasi tentativo di «bypassare, modificare, decrittare, disabilitare o aggirare le funzioni o protezioni dei servizi dell'account Nintendo» può portare a conseguenze drastiche. Ciò include non solo il modding della console, ma anche l'uso di software non autorizzato, come emulatori o copie pirata di giochi.

La misura arriva dopo una serie di azioni legali aggressive da parte di Nintendo: solo di recente, l'azienda ha ottenuto 17.500 dollari di danni da uno streamer pirata che promuoveva emulatori online.

L'assenza di una clausola simile nella versione italiana dell'accordo potrebbe essere dovuta a differenze normative: le leggi europee, più protettive nei confronti dei consumatori, potrebbero aver spinto Nintendo a moderare i toni. In Europa almeno per ora Nintendo evita di menzionare esplicitamente quel kill switch che potrebbe essere visto decisamente male dagli enti regolatori del Vecchio Continente.