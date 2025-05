Il progetto che salva i vecchi PC insegnando a installare Linux

End of 10 fornisce tutte le risorse necessarie per tenere in vita i computer non adatti a Windows 11.

Immagine: End of 10

Con la fine del supporto ufficiale di Windows 10 fissata per il 14 ottobre 2025, milioni di PC in tutto il mondo rischiano di diventare obsoleti, spingendo gli utenti a scegliere tra l'acquisto di un nuovo dispositivo con Windows 11 e la perdita di aggiornamenti di sicurezza. In questo contesto, il progetto End of 10 si propone come una soluzione alternativa: passare a Linux. <èp> Lanciato di recente, il sito web End of 10 offre istruzioni semplici per installare Linux, spiegando i vantaggi di un sistema operativo open source rispetto a Windows 11. Molti dispositivi infatti non possono supportare Windows 11 a causa dei requisiti hardware stringenti, come la necessità di un TPM 2.0 e CPU recenti.

Il progetto si rivolge per l'appunto principalmente a chi possiede PC non compatibili con Windows 11, stimati in circa 240 milioni di unità a livello globale. Questi dispositivi, senza aggiornamenti di sicurezza, potrebbero diventare vulnerabili o finire come rifiuti elettronici: un problema ambientale significativo.

End of 10 promuove Linux come un modo per mantenere i dispositivi sicuri e utili. Il progetto evidenzia vantaggi come l'assenza di costi, la libertà da pubblicità invasive e il pieno controllo sull'OS.

La campagna è sostenuta anche da realtà come openSUSE attraverso l'iniziativa #UpgradeToFreedom e sottolinea il supporto della comunità Linux. Viene evidenziata la possibilità di scegliere distribuzioni leggere, come Linux Mint o Ubuntu, per sfruttare ancora hardware datato.

Per esempio, enti di beneficenza come PCs for People, che rimette in condizioni di funzionamento 140.000 PC all'anno per famiglie a basso reddito, hanno già adottato Linux Mint per i sistemi più vecchi. In questo modo evitano di utilizzare un PC con Windows 10 che si appresta a non essere più sicuro.

Oltre a fornire istruzioni su come installare Linux da sé, End of 10 fornisce anche una pagina nella quale sono indicati luoghi, eventi e organizzazioni che possono aiutare a compiere la transizione. Ci sono realtà di questo tipo un po' in tutto il mondo, anche se al momento in cui scriviamo quelle italiane indicate sulla pagina sono appena due.