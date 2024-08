L'ultima versione di WordStar si può scaricare liberamente

Il venerabile programma di videoscrittura è pubblicamente disponibile grazie al lavoro di uno scrittore di fantascienza e utente appassionato.

È stato uno dei primi programmi di videoscrittura. Certamente il più noto, almeno prima dell'avvento di WordPerfect prima e di Microsoft Word dopo. E c'è ancora chi lo usa, come George R. R. Martin, l'autore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco.

WordStar, però, anche se non è ufficialmente un abandonware (non è chiaro chi oggigiorno possa vantare diritti su di esso), non viene più sviluppato dal 1992 e l'azienda che l'ha creato, MicroPro, ha cessato le attività nel 1993.

Nonostante possa sembrare soltanto una reliquia del passato, WordStar ha tutti i suoi - probabilmente non moltissimi - estimatori. Tra questi, oltre al già citato Martin, c'è Robert J. Sawyer.

Scrittore di fantascienza, appassionato di computer, felice utente di WordStar 7D per MS-DOS, ha deciso di fare un servizio potenzialmente rischioso (per le questioni di diritti di cui parlavamo poc'anzi) e ha assemblato il programma, due emulatori e oltre 1.000 pagine di manuale, creando un archivio in formato zip liberamente scaricabile.

Il download del WordStar 7.0 Archive è disponibile per chiunque visiti il sito di Sawyer.

L'archivio pesa 680 Mbyte e, prima di poter adoperare WordStar, è necessario installare almeno uno dei due emulatori compresi, DosBox-X e vDosPlus; le istruzioni essenziali per operare sono anch'esse sul sito di Sawyer, che include anche tutta una serie di informazioni sul programma.

Chi non volesse destreggiarsi con gli emulatori ma volesse comunque farsi un'idea di come funzioni un word processor di oltre trent'anni fa può provare WordTsar, un clone open source di WordStar, disponibile per Windows, Linux e macOS.