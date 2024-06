Proton Pass conquista anche Linux e macOS

Il gestore di password attentissimo alla privacy ora ha un'app desktop per ognuna delle piattaforme maggiori.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-06-2024] Commenti (2)

Immagine: Proton AG.

Nonostante i ripetuti tentativi di eliminarle - e di sostituirle con soluzioni come Passkey, per esempio - le password continuano a rivestire un'importanza fondamentale nell'uso della tecnologia e, dal punto di vista dell'utente, non fanno altro che moltiplicarsi.

Per riuscire a gestire tutte le password necessarie quotidianamente, un gestore di password può senz'altro essere un prezioso aiuto, tanto più se ha fatto della sicurezza e della protezione della privacy una bandiera ed è finalmente disponibile su tutte le maggiori piattaforme.

Il gestore di password in questione è Proton Pass che, come aveva promesso qualche tempo fa, ora è disponibile come applicazione indipendente non soltanto per Windows, Android e iOS, ma anche per Linux, macOS e ChromeOS.

Le funzionalità di gestione sono essenzialmente le stesse su tutte le piattaforme e per alcune ci sono delle particolarità.

La versione per macOS, per esempio, è accompagnata da un'estensione nativa per Safari, che sostituisce il gestore di password predefinito del browser di Apple: rispetto a quest'ultimo, consente la sincronizzazione delle credenziali su diversi browser e dispositivi, indipendentemente dalla piattaforma.

Per quanto riguarda la versione per Linux, sono ufficialmente supportate le distribuzioni Debian e Red Hat, oltre alle loro derivate: Ubuntu, Fedora, CentOS e via di seguito: Proton AG mette infatti a disposizione un pacchetto .deb e un pacchetto .rpm.

Proton Pass può essere usato liberamente da chiunque se online; per adoperarla anche in modalità offline è necessario sottoscrivere un abbonamento.