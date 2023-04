Da Proton Mail un gestore di password davvero sicuro

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-04-2023] Commenti

Nonostante gli eventi recenti abbiano causato qualche danno alla fiducia che gli utenti ripongono nei gestori di password, la realtà è sempre la stessa: il numero delle password da gestire è elevato, e per evitare di dimenticarle o di finire con il riutilizzare sempre la stessa un password manager è una soluzione allettante.

L'ultima alternativa in questo settore nasce forse con qualche garanzia in più in merito alla protezione, rispetto ai concorrenti, poiché è prodotta da Proton AG, l'azienda dietro proposte come il noto servizio di email sicura Proton Mail.

Si chiama Proton Pass, nasce dagli sforzi dei programmatori di SimpleLogin, azienda acquisita da Proton poco più di un anno fa e adotta lo stesso principio zero knowledge sul quale si basano gli altri prodotti Proton.

In altre parole, ciò significa che le comunicazioni tra l'utente e il servizio sono sempre protette da crittografia end-to-end o, come spiega Andy Yen, CEO di Proton AG, che il servizio è stato realizzato «da un'azienda concentrata sulla privacy e sulla sicurezza», al fine di offrire un prodotto che non sia «semplicemente un altro gestore di password».

Proton Pass supporta l'autenticazione a due fattori e adotta la funzione di hashing bcrypt per le proprie esigenze crittografiche, mentre l'autenticazione è implementata tramite l'adozione di una versione "irrobustita" del protocollo Secure Remote Password.

La versione beta di Proton Pass sarà presto disponibile in versione per PC desktop nonché iPhone/iPad e Android secondo un sistema basato su inviti e dedicato agli utenti di uno dei piani di abbonamento dei prodotti Proton.

La versione definitiva di Proton Pass prevederà anche una versione gratuita, così come già accade per gli altri servizi Proton.