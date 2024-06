Da Kaspersky un antivirus gratuito per Linux

Senz'altro utile, ha qualche pecca da non ignorare.

Un sistema operativo completamente sicuro, ossia inattaccabile da virus e malware, semplicemente non esiste. Inoltre, quand'anche i malware per quello specifico sistema operativo fossero pochissimi, una soluzione che consenta di individuare quelli scritti per altri OS può tornare utile.

In base a questo ragionamento, Kaspersky ha rilasciato il Kaspersky Virus Removal Tool per Linux, un relativamente piccolo programma antivirus gratuito per il sistema del pinguino.

L'unica funzione offerta da KVRT è la scansione: una volta scaricato e avviato (seguendo le istruzioni messe a disposizione da Kaspersky stessa), e dopo aver ottenuto i permessi di root e accettato le condizioni di licenza, si viene accolti da un grosso pulsante Start scan che consente, per l'appunto, di iniziare la ricerca di malware.

Tramite le impostazioni è possibile scegliere quali parti del sistema sottoporre a scansione e infine, tramite la Quarantena, vedere quali programmi malevoli siano stati individuati e resi inoffensivi.

Non sono quindi presenti funzionalità di protezione in tempo reale com'è ormai comune vedere sulla maggior parte delle soluzioni antivirus, ma non c'è nemmeno un sistema automatico l'aggiornamento dei database di riconoscimento dei malware.

Come ammette Kaspersky stessa, «Se si vuole che il nostro prodotto sia in grado di riconoscere le minacce più recenti, ogni volta è necessario scaricare l'ultima versione del programma dal nostro sito. Il pacchetto lì ospitato viene aggiornato molte volte al giorno».

Questa particolare mancanza spiega perché KVRT non vada installato ma l'utilizzo preveda semplicemente di eseguire il file scaricato, e può indurre un falso senso di sicurezza: peggio di un computer senza antivirus c'è solo un computer con un antivirus non aggiornato.