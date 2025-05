Huawei presenta il primo laptop con HarmonyOS

Dopo Android, ora l'azienda cinese abbandona anche Windows.

Immagine: Huawei

Da tempo si sa che Huawei si sta distanziando da Android, fenomeno causato dalle sanzioni imposte dagli Stati Uniti; ma l'azienda ha deciso di non limitarsi a lanciare un proprio sistema operativo per i soli smartphone. Ha infatti annunciato il suo primo portatile che fa a meno di Windows per adottare il sistema operativo proprietario HarmonyOS.

Il MateBook X Pro 2025, svelato durante un evento a Shenzhen, segna una svolta significativa ma sostanzialmente obbligata per l'azienda cinese, costretta a sviluppare alternative dopo la scadenza della licenza Microsoft Windows nel marzo 2025.

Il lancio ufficiale è atteso per il 19 maggio: in quell'occasione saranno svelate le caratteristiche tecniche; per il momento, tutta l'attenzione è concentrata sul sistema operativo, nato come un fork di Android ma allontanatosi sempre di più nel tempo da questa origine.

HarmonyOS 5 porta con sé funzionalità basate sull'AI come l'assistente vocale: si chiama Celia e può creare presentazioni, riassumere documenti e persino gestire meeting; inoltre è capace di integrarsi con software locali come WPS (alternativa a Microsoft Office) e DingTalk di Alibaba.

Il sistema operativo supporta anche un'ampia gamma di app mobili già presenti sugli smartphone HarmonyOS, tra cui piattaforme social come RedNote e app di collaborazione come Feishu di ByteDance. Tuttavia, la compatibilità con software occidentali rimane limitata: un ostacolo che potrebbe rallentare l'adozione fuori dalla Cina.

È inoltre evidente che un laptop con HarmonyOS non è in grado di far girare le applicazioni per Windows: per esempio, la scelta del già citato WPS Office è in un certo senso quindi obbligata, poiché non è possibile adoperare Microsoft Office.

Con questo lancio Huawei continua la propria strategia volta a creare un ecosistema unificato, connettendo laptop, smartphone, tablet e smart TV sotto HarmonyOS: un vantaggio strategico in un mercato cinese spesso isolato dall'Occidente.

D'altro canto, la necessità di fare a meno di Windows e delle applicazioni note agli utenti potrebbe incidere molto negativamente sul successo di questo prodotto.