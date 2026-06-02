Windows 11 rivoluziona il menu Start: controlli modulari, dimensioni variabili e privacy migliorata

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 02-06-2026] Commenti

Immagine: Microsoft

L'ultima build Insider di Windows 11 (26300.8553 del canale Experimental) introduce un cambiamento molto significato nel menu Start, che diventa modulare, ridimensionabile e dotato di controlli indipendenti per ogni sezione. La build consente di attivare o disattivare separatamente le sezioni Preferiti, Recenti e Tutto, offrendo un controllo granulare sulla disposizione degli elementi. La sezione "Elementi Consigliati" è stata rinominata in "Recenti", sia nel menu Start sia nelle Impostazioni, con l'obiettivo di rendere più chiara la funzione dell'area dedicata ai contenuti utilizzati di recente.

Gli utenti possono ora scegliere tra tre dimensioni del menu Start: piccola, grande o automatica. Questa possibilità non era disponibile nelle versioni precedenti, dove il menu aveva un layout fisso. La nuova impostazione permette di adattare la visualizzazione alle dimensioni dello schermo e alle preferenze dell'utente, migliorando l'ergonomia complessiva. La build introduce anche un'opzione per nascondere nome e immagine del profilo dell'utente, una richiesta avanzata da tempo soprattutto in contesti aziendali o su dispositivi condivisi. La funzione risponde a esigenze di privacy e riduce la quantità di informazioni personali visibili nella schermata principale del sistema.

La pagina delle Impostazioni del menu Start è stata riprogettata per integrare i nuovi controlli. L'interfaccia aggiornata consente di gestire rapidamente le sezioni visibili e le dimensioni del menu, con un approccio più coerente rispetto alle precedenti versioni. La riorganizzazione delle impostazioni segue la linea di semplificazione introdotta da Microsoft nelle ultime build Insider. La build introduce anche correzioni per la barra delle applicazioni, tra cui una migliore rilevazione dei clic sul bordo sinistro quando la barra è allineata a sinistra. È stata inoltre aggiunta la possibilità di richiamare la barra tramite gesture touch quando posizionata in posizioni alternative, migliorando l'esperienza su dispositivi 2‑in‑1.