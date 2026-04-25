Windows 11 cambia rotta: Microsoft ricostruisce il sistema attorno alle richieste degli utenti



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-04-2026]

windows11 feedback utenti
Foto di Vitaly Gariev.

Microsoft ha iniziato una revisione profonda del processo di sviluppo di Windows 11: ha dichiarato che le prossime modifiche al sistema operativo saranno «direttamente influenzate» dal feedback degli utenti, con particolare attenzione a prestazioni, affidabilità e qualità complessiva. La decisione è stata confermata durante un incontro con la community Windows Insider a Seattle, dove i responsabili del progetto hanno illustrato le priorità per il 2026. Negli ultimi mesi, il team Windows ha analizzato migliaia di segnalazioni provenienti dagli Insider, individuando un insieme ricorrente di richieste: maggiore controllo sull'interfaccia, riduzione dell'impatto dell'intelligenza artificiale nelle aree non essenziali, miglioramento della stabilità del sistema e ottimizzazione delle prestazioni su hardware di fascia media. Microsoft ha dichiarato che queste indicazioni guideranno direttamente le prossime build.

Una delle richieste più frequenti riguarda la possibilità di spostare la barra delle applicazioni. Microsoft ha confermato che la funzione è in arrivo, essendo stata individuata in build di anteprima, con supporto alle posizioni superiore, sinistra e destra dello schermo. La personalizzazione della barra era stata rimossa con il lancio di Windows 11, generando critiche da parte degli utenti storici. Il team ha inoltre annunciato una revisione dell'integrazione di Copilot. L'azienda ha spiegato che l'AI verrà utilizzata «solo dove ha un impatto significativo», rimuovendo punti di accesso ridondanti da applicazioni come Strumento di Cattura, Foto, Widget e Blocco Note. L'obiettivo è ridurre la complessità percepita e migliorare la coerenza dell'interfaccia.

Sul fronte degli aggiornamenti, Microsoft introdurrà nuove opzioni per ridurre le interruzioni. Gli utenti potranno saltare gli update durante la configurazione iniziale del dispositivo, riavviare o spegnere il sistema senza installare aggiornamenti pendenti e sospendere gli update per periodi più lunghi. Verranno inoltre ridotte le notifiche e i riavvii automatici. Esplora File, uno degli elementi più utilizzati del sistema, riceverà miglioramenti mirati: avvio più rapido, navigazione più fluida e maggiore affidabilità nelle operazioni quotidiane. Microsoft ha confermato che parte dell'interfaccia verrà migrata a WinUI 3 per ridurre la latenza e migliorare la reattività.

Il programma Windows Insider verrà semplificato, con definizioni più chiare dei canali, maggiore trasparenza sulle funzionalità in arrivo e più opportunità di interazione diretta tra utenti e team di sviluppo. Microsoft ha dichiarato che ogni feedback verrà trattato come «un contributo prezioso», sottolineando il cambio di approccio rispetto agli anni precedenti. La strategia complessiva per il 2026 si basa insomma su tre pilastri: prestazioni, affidabilità e cura del prodotto. L'azienda sta lavorando per ridurre l'uso di memoria del sistema, migliorare la stabilità dei driver e ottimizzare componenti critici come Start, che verrà anch'esso migrato a WinUI 3 per ridurre la latenza nelle interazioni.

Per approfondire:
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Durante l'incontro con gli Insider, i responsabili del progetto hanno ribadito che le modifiche non sono legate alla concorrenza con altri sistemi operativi, ma derivano esclusivamente dalle richieste degli utenti. Microsoft ha affermato che il 2026 sarà un anno di «raddoppio degli sforzi» per migliorare l'esperienza complessiva di Windows 11.

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