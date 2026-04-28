Telemarketing, arrivano i numeri brevi: identificheranno i servizi legittimi

Più trasparenza e meno rischi di frodi.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-04-2026]

agcom telemarketing numeri brevi
Foto di LumenSoft Technologies.

L'AGCOM ha annunciato l'introduzione di un nuovo sistema di numerazione breve per identificare con chiarezza le chiamate provenienti da operatori, imprese e call center autorizzati, con l'obiettivo di ridurre le frodi telefoniche e le pratiche di telemarketing aggressivo. La misura prevede l'uso di numeri chiamanti a tre cifre, analoghi a quelli già impiegati per i servizi di assistenza clienti. Le aziende che operano legalmente potranno così essere riconosciute immediatamente dagli utenti, limitando la confusione generata da chiamate commerciali effettuate tramite numerazioni camuffate o non riconducibili a soggetti affidabili.

La decisione è stata adottata dalla Commissione per le Infrastrutture e le Reti dell'AGCOM nella riunione del 14 aprile, con l'approvazione della delibera 21/26/CIR. Il provvedimento aggiorna il Piano nazionale di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e la disciplina attuativa relativa all'identificazione di chi avvia una comunicazione. L'intervento recepisce gli esiti della consultazione pubblica condotta con gli operatori, che avevano segnalato la necessità di un quadro più chiaro per distinguere le chiamate legittime da quelle potenzialmente fraudolente. Secondo quanto stabilito, le nuove numerazioni potranno essere utilizzate come identificativo del chiamante non solo per i servizi di assistenza clienti, ma anche per servizi senza oneri per l'utente, numerazioni di emergenza, servizi di pubblica utilità, servizi armonizzati europei a valenza sociale, servizi con addebito al chiamato e numerazioni dedicate a SMS, MMS e trasmissione dati. L'ampliamento del ventaglio di numerazioni consentite mira a rendere più trasparente l'origine delle comunicazioni e a ridurre la possibilità di manipolazioni.

Il provvedimento si inserisce in un percorso graduale avviato dall'Autorità per aumentare la trasparenza nel settore, in continuità con le misure già introdotte con le delibere 106/25/CONS e 271/25/CONS. L'obiettivo è contrastare un fenomeno che negli ultimi anni ha eroso la fiducia degli utenti nei servizi di comunicazione elettronica, complice la diffusione di chiamate commerciali non richieste, tecniche di spoofing e contatti provenienti da numerazioni non riconducibili a soggetti autorizzati.

L'AGCOM ha previsto un'implementazione progressiva delle nuove regole, tenendo conto della complessità tecnica e organizzativa per gli operatori. Per questo motivo è stato istituito un tavolo tecnico incaricato di definire le modalità attuative e approfondire ulteriori aspetti regolatori. Tra i temi in esame figura la definizione di numerazioni dedicate esclusivamente ai servizi di teleselling e telemarketing, considerate particolarmente esposte a utilizzi abusivi. Il nuovo sistema di numerazione breve dovrebbe facilitare l'identificazione delle chiamate legittime, riducendo il rischio di confondere operatori autorizzati con soggetti che effettuano contatti commerciali non conformi alla normativa. La maggiore riconoscibilità delle numerazioni è pensata per agevolare gli utenti nella valutazione dell'affidabilità del chiamante, soprattutto in un contesto in cui le tecniche di manipolazione del numero mostrato sul display sono diventate più sofisticate.

Spunti di approfondimento:
Luce e gas, addio ai contratti "a sorpresa"
Telemarketing aggressivo, operativo il filtro che impedisce lo spoofing dei nume...
Telemarketing selvaggio, presto bloccate le chiamate da mobile: il 19 novembre s...
Tariffe telefoniche aumenteranno con l'inflazione. La misura nel DDL Concorr...

Il provvedimento risponde anche alle recenti modifiche normative introdotte dal legislatore in materia di fornitura di energia elettrica e gas, settori in cui il telemarketing aggressivo ha generato numerose segnalazioni. L'adozione di numerazioni specifiche per i servizi commerciali potrebbe contribuire a isolare le pratiche scorrette e a rendere più semplice per gli utenti distinguere tra comunicazioni autorizzate e contatti indesiderati. L'aggiornamento del Piano di numerazione rappresenta uno dei più significativi interventi degli ultimi anni nel settore delle comunicazioni elettroniche. L'Autorità punta a rafforzare la trasparenza e la tracciabilità delle chiamate, elementi considerati essenziali per contrastare le frodi telefoniche e migliorare la qualità complessiva delle comunicazioni.

Il rilascio delle nuove numerazioni avverrà in più fasi, con tempistiche che saranno definite dal Tavolo tecnico. Gli operatori dovranno adeguare i propri sistemi per supportare l'identificazione tramite numeri brevi e garantire la corretta gestione delle chiamate in entrata e in uscita. L'AGCOM monitorerà l'implementazione per valutare l'efficacia delle misure e individuare eventuali ulteriori interventi. Il nuovo quadro regolatorio potrebbe avere un impatto significativo sul mercato del telemarketing, introducendo un livello di trasparenza che finora era mancato. La distinzione chiara tra numerazioni legittime e non autorizzate dovrebbe contribuire a ridurre il volume di chiamate fraudolente e a migliorare la percezione degli utenti nei confronti dei servizi di comunicazione.

Non perderti anche:
Stop al telemarketing selvaggio: in funzione i filtri Agcom che bloccano i numer...
La guerra di AGCOM al telemarketing selvaggio: arrivano i filtri anti spoofing
Dal Garante privacy un Codice contro il telemarketing selvaggio
Dal Codacons il portale per segnalare le truffe telefoniche

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Registro delle Opposizioni e cellulari, la norma è in Gazzetta Ufficiale

Commenti all'articolo (2)

{sergio}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
28-4-2026 13:24
{gazump}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
28-4-2026 10:27
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Hai ricevuto un messaggio da un amico su un social network. Il tuo amico ti invita a fare click su un link e a mettere ''mi piace'' ad alcune foto. Cosa fai?
Certo! Me lo chiede un amico
Gli chiedo di darmi qualche informazione in più sulle foto. Se mi risponde, faccio click sul link
Sposto il messaggio nella cartella spam e blocco il mio amico

Mostra i risultati (1458 voti)
Aprile 2026
n. 4103 del 27-04-2026
Windows 11 cambia rotta: Microsoft ricostruisce il sistema attorno alle richieste degli utenti
n. 4102 del 23-04-2026
Firefox 150, scovate 271 vulnerabilità con l'IA
n. 4101 del 22-04-2026
IPv6 supera IPv4 per un giorno
n. 4100 del 20-04-2026
Verifica dell'età, l'app UE si buca in meno di due minuti
n. 4099 del 16-04-2026
Alexa+ debutta in Italia: conversa, agisce e si integra nella smart home
n. 4098 del 15-04-2026
Verbatim e I-O Data puntano sul Blu-ray: rinasce un mercato dato per morto
n. 4097 del 13-04-2026
La Francia abbandona Windows
n. 4096 del 09-04-2026
Router TP-Link compromessi in tutto il mondo: così gli hacker russi sottraggono le credenziali
n. 4095 del 07-04-2026
Attività sessuali, persone svestite o alla toilette, carte di credito
n. 4094 del 03-04-2026
Oracle licenzia 30.000 dipendenti via email
Marzo 2026
n. 4093 del 30-03-2026
Windows 11 avrà una barra delle applicazioni compatta in stile Windows 10
n. 4092 del 27-03-2026
CPU Intel e AMD introvabili
n. 4091 del 26-03-2026
Mozilla lancia la VPN gratuita in Firefox
n. 4090 del 24-03-2026
Windows 11, vacilla l'obbligo dell'account Microsoft
n. 4089 del 23-03-2026
Attacco informatico paralizza gli etilometri con alcolock: migliaia di veicoli fermi
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 28 aprile
2025
Windows Recall è ora ufficialmente disponibile
2024
Professore arrestato per aver falsificato una voce con la IA
2023
Il Metaverso di Facebook registra perdite per quasi 4 miliardi di dollari
2022
Microsoft scopre due serie falle in Linux
2021
Finalmente una spada laser con lama luminosa realmente retrattile
2020
Youtube quanto paga gli Youtuber?
2019
Come spegnere i motori di migliaia di auto connesse a Internet
2018
Gmail, arriva il restyling: ecco come attivare subito le novità
2017
7000 bolle di metano in Siberia rischiano di esplodere
2016
Tetraplegico muove di nuovo la mano grazie a impianto neurale
2015
Android attiva il Wi-Fi anche quando l'utente lo disattiva
2014
La prima grande falla dopo il pensionamento di Windows XP
2013
Giocare a Tetris per curare l'occhio pigro
2012
Il Galaxy S 3 avrà un processore quad core
2011
Ubuntu 11.04 ci svela il desktop del futuro
2010
Google Street View riprende la stessa donna 43 volte
2009
Luca "Waterloo" Luciani di Tim guadagna un milione all'anno
2008
Frodano un bancomat con un Eee Pc
2007
Wind fa morire il fax
2006
L'innovazione è ancora tradita
2004
La Tv Svizzera Italiana con il digitale
Olimpo Informatico


 
web metrics