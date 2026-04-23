Oltre 700 demo disc di PC Gamer finiscono nell'Internet Archive

Un archivio storico del gaming anni '90‑2000 è adesso disponibile per tutti.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-04-2026] Commenti

L'Internet Archive ha reso disponibili 758 demo disc storici pubblicati nel corso degli anni da PC Gamer, una delle principali riviste internazionali dedicate ai videogiochi su PC, fondata nel 1993 e nota per aver distribuito per decenni CD‑ROM e floppy contenenti demo, mod, patch e contenuti esclusivi allegati alle edizioni cartacee. L'archivio ora accessibile documenta due decenni di distribuzione digitale e fisica dei contenuti videoludici, includendo materiali che coprono l'evoluzione del settore dagli anni '90 ai primi anni 2000.

La raccolta copre un periodo che va dal 1993 al 2022, includendo sia i dischi ufficiali delle edizioni statunitensi e britanniche, sia materiali provenienti da edizioni internazionali. I contenuti spaziano da demo di titoli famosi come Soldier of Fortune, Left 4 Dead, Need for Speed: High Stakes, Worms, Resident Evil e Rainbow Six, fino a software più datati distribuiti su floppy, come Theme Park e The Incredible Machine 2. Molti dischi includono contenuti aggiuntivi non presenti nei giochi completi, come mappe personalizzate o mod sperimentali. Uno dei contenuti più curiosi è il disco "Quake‑O‑Rama" dell'ottobre 1997, che contiene la prima registrazione del progetto Quake done Quick, considerata una pietra miliare nella storia delle speedrun.

La collezione comprende anche dischi più recenti, come quello del marzo 2008 che include un episodio completo della serie Sam & Max di Telltale Games e contenuti promozionali legati a Duke Nukem Forever. La varietà dei materiali riflette l'evoluzione del mercato videoludico e delle strategie editoriali delle riviste specializzate.

I file sono disponibili in formato ISO per i CD‑ROM e in immagini disco per i floppy, con dimensioni che variano da pochi megabyte fino a circa 650 MB (la "capienza" massima, per l'appunto, di un CD-ROM standard). L'archivio supporta il download diretto e la riproduzione tramite emulatori o macchine virtuali, consentendo agli utenti di esplorare i contenuti anche online. La raccolta è stata curata da Jason Scott e da altri collaboratori dell'Internet Archive, che hanno digitalizzato e catalogato ogni disco, preservando non solo i contenuti ma anche le copertine, le etichette e i metadati associati. Il lavoro di archiviazione permette di ricostruire con precisione il contesto storico in cui i materiali venivano distribuiti.

Le lingue disponibili nei contenuti includono inglese, italiano, lituano, sloveno, portoghese e spagnolo, riflettendo la diffusione internazionale delle edizioni locali della rivista. Questa varietà linguistica rende l'archivio rilevante anche per ricercatori e appassionati che studiano la localizzazione dei videogiochi negli anni '90 e 2000. Alcuni dischi non riportano l'elenco dettagliato dei contenuti, limitandosi a indicare il mese di pubblicazione. In questi casi, gli utenti devono consultare le edizioni corrispondenti della rivista o esplorare direttamente i file contenuti nell'immagine ISO. Questa caratteristica riflette le pratiche editoriali dell'epoca, in cui i contenuti extra venivano spesso inseriti senza documentazione completa.

La collezione rappresenta una risorsa significativa per la conservazione della storia del gaming su PC. I demo disc hanno svolto un ruolo cruciale nella diffusione dei videogiochi prima dell'avvento delle piattaforme digitali, consentendo ai giocatori di provare titoli in anteprima e scoprire contenuti esclusivi non disponibili altrove. Il progetto dell'Internet Archive permette oggi di accedere a questo patrimonio storico in modo centralizzato e gratuito, preservando materiali che altrimenti sarebbero andati perduti a causa della fragilità dei supporti fisici e della dismissione delle tecnologie necessarie per leggerli. La disponibilità di 758 dischi digitalizzati costituisce uno dei più ampi archivi pubblici dedicati alla storia delle demo per PC.