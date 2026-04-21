IPv6 supera IPv4 per un giorno

Google registra oltre metà del traffico con il nuovo protocollo.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-04-2026] Commenti

Per la prima volta è stata raggiunta la parità tra traffico IPv6 e traffico IPv4, con metà degli utenti globali che il 28 marzo hanno effettuato l'accesso ai servizi di Google utilizzando il protocollo più recente. Il dato, confermato dai sistemi di monitoraggio interni, segna un passaggio tecnico rilevante nella transizione verso un modello di rete progettato per superare i limiti strutturali dell'indirizzamento IPv4. Secondo le statistiche, l'adozione di IPv6 ha registrato una crescita costante negli ultimi anni, passando da valori prossimi allo zero nel 2012 fino a superare temporaneamente il 50% a fine marzo. Il valore si è poi stabilizzato in un intervallo compreso tra il 45% e il 50%, indicando un utilizzo ormai regolare e non più sperimentale. La misurazione riguarda il traffico diretto verso i servizi Google, che rappresentano una porzione significativa del consumo globale di rete.

Le analisi parallele di APNIC mostrano che circa il 43% degli utenti dispone di connettività IPv6, mentre le rilevazioni di Cloudflare indicano che il 40% dei pacchetti HTTP transita già sul nuovo protocollo. Le differenze tra le percentuali derivano dai diversi metodi di misurazione: Google valuta il comportamento degli utenti che accedono ai propri servizi, mentre Cloudflare analizza il traffico complessivo che attraversa la sua rete globale.

Il protocollo IPv4, introdotto nel 1980, mette a disposizione circa 4,3 miliardi di indirizzi teorici, di cui circa 3,7 miliardi effettivamente utilizzabili. L'espansione dei dispositivi connessi - dai computer agli smartphone, fino ai sistemi IoT - ha esaurito rapidamente lo spazio disponibile, portando nel 2011 all'esaurimento del pool globale gestito da IANA. Da allora, gli indirizzi IPv4 sono diventati una risorsa scarsa. La scarsità ha generato costi operativi diretti: nel 2024 Amazon ha introdotto una tariffa di 0,005 dollari l'ora per ogni indirizzo IPv4 assegnato ai propri servizi cloud, un valore minimo ma significativo su larga scala. Ciò ha incentivato ulteriormente la migrazione verso IPv6, che elimina il problema grazie a uno spazio di indirizzamento pari a 2^128 combinazioni, sufficiente a garantire un numero virtualmente illimitato di indirizzi unici.

Nonostante i vantaggi strutturali, l'adozione di IPv6 è stata rallentata per anni dalla complessità di implementazione e dalla diffusione del NAT, che ha permesso a più dispositivi di condividere un singolo indirizzo IPv4 pubblico. Questa soluzione ha prolungato la vita del protocollo precedente, riducendo l'urgenza di una migrazione completa. Tuttavia, il NAT introduce livelli aggiuntivi di elaborazione che IPv6 elimina, consentendo connessioni end‑to‑end più dirette e, in molti casi, miglioramenti misurabili nelle prestazioni. Il traguardo raggiunto ora da Google non implica che IPv6 sia diventato dominante sull'intero Internet, ma rappresenta un indicatore significativo della maturità del protocollo. La presenza di giornate in cui il traffico IPv6 supera il 50% e di periodi in cui si mantiene vicino a tale soglia mostra una tendenza consolidata, sostenuta da operatori, provider e infrastrutture che stanno progressivamente aggiornando i propri sistemi.