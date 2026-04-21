IPv6 supera IPv4 per un giorno

Google registra oltre metà del traffico con il nuovo protocollo.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-04-2026]

ipv6 ipv4
Foto di Alin Andersen.

Per la prima volta è stata raggiunta la parità tra traffico IPv6 e traffico IPv4, con metà degli utenti globali che il 28 marzo hanno effettuato l'accesso ai servizi di Google utilizzando il protocollo più recente. Il dato, confermato dai sistemi di monitoraggio interni, segna un passaggio tecnico rilevante nella transizione verso un modello di rete progettato per superare i limiti strutturali dell'indirizzamento IPv4. Secondo le statistiche, l'adozione di IPv6 ha registrato una crescita costante negli ultimi anni, passando da valori prossimi allo zero nel 2012 fino a superare temporaneamente il 50% a fine marzo. Il valore si è poi stabilizzato in un intervallo compreso tra il 45% e il 50%, indicando un utilizzo ormai regolare e non più sperimentale. La misurazione riguarda il traffico diretto verso i servizi Google, che rappresentano una porzione significativa del consumo globale di rete.

Le analisi parallele di APNIC mostrano che circa il 43% degli utenti dispone di connettività IPv6, mentre le rilevazioni di Cloudflare indicano che il 40% dei pacchetti HTTP transita già sul nuovo protocollo. Le differenze tra le percentuali derivano dai diversi metodi di misurazione: Google valuta il comportamento degli utenti che accedono ai propri servizi, mentre Cloudflare analizza il traffico complessivo che attraversa la sua rete globale.

Il protocollo IPv4, introdotto nel 1980, mette a disposizione circa 4,3 miliardi di indirizzi teorici, di cui circa 3,7 miliardi effettivamente utilizzabili. L'espansione dei dispositivi connessi - dai computer agli smartphone, fino ai sistemi IoT - ha esaurito rapidamente lo spazio disponibile, portando nel 2011 all'esaurimento del pool globale gestito da IANA. Da allora, gli indirizzi IPv4 sono diventati una risorsa scarsa. La scarsità ha generato costi operativi diretti: nel 2024 Amazon ha introdotto una tariffa di 0,005 dollari l'ora per ogni indirizzo IPv4 assegnato ai propri servizi cloud, un valore minimo ma significativo su larga scala. Ciò ha incentivato ulteriormente la migrazione verso IPv6, che elimina il problema grazie a uno spazio di indirizzamento pari a 2^128 combinazioni, sufficiente a garantire un numero virtualmente illimitato di indirizzi unici.

Nonostante i vantaggi strutturali, l'adozione di IPv6 è stata rallentata per anni dalla complessità di implementazione e dalla diffusione del NAT, che ha permesso a più dispositivi di condividere un singolo indirizzo IPv4 pubblico. Questa soluzione ha prolungato la vita del protocollo precedente, riducendo l'urgenza di una migrazione completa. Tuttavia, il NAT introduce livelli aggiuntivi di elaborazione che IPv6 elimina, consentendo connessioni end‑to‑end più dirette e, in molti casi, miglioramenti misurabili nelle prestazioni. Il traguardo raggiunto ora da Google non implica che IPv6 sia diventato dominante sull'intero Internet, ma rappresenta un indicatore significativo della maturità del protocollo. La presenza di giornate in cui il traffico IPv6 supera il 50% e di periodi in cui si mantiene vicino a tale soglia mostra una tendenza consolidata, sostenuta da operatori, provider e infrastrutture che stanno progressivamente aggiornando i propri sistemi.

Articoli raccomandati:
IPv6 compie 30 anni: progressi e ritardi. Perché il mondo resta ancora con ...
IPv6, il gran giorno è arrivato
Domani è il giorno di IPv6
Se l'IPv6 diventa un pericolo per Windows

Non perderti anche:
Gli indirizzi IP finiranno la prossima settimana
8 giugno, prove generali di IPv6
Giorni contati per l'IPv4
IPv4, gli indirizzi stanno per terminare

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Gli indirizzi IP finiranno la prossima settimana
8 giugno, prove generali di IPv6
Giorni contati per l'IPv4
IPv4, gli indirizzi stanno per terminare

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Qual è il motivo principale che ti può far desistere (oppure no) dal compiere un acquisto online?
La scarsa accessibilità del sito di ecommerce.
I tempi di consegna non certi.
La scomodità di dover rimanere a casa o di dover concordare la consegna con il corriere.
La possibilità che il pacco vada perso, se la spedizione non è tracciata.
La poca fiducia riposta nel negozio online.
Il prezzo maggiore del prodotto.
Le spese di spedizione elevate.
Il sovrapprezzo applicato per la spedizione contrassegno.
La scomodità di dover rispedire il pacco qualora la merce ricevuta sia danneggiata o difettosa.
La maggior difficoltà a far valere le condizioni di garanzia.
L'impossibilità di trattare sul prezzo o di chiedere uno sconto.
La poca fiducia riposta nei sistemi di pagamento online disponibili.

Mostra i risultati (2551 voti)
Aprile 2026
n. 4100 del 20-04-2026
Verifica dell'età, l'app UE si buca in meno di due minuti
n. 4099 del 16-04-2026
Alexa+ debutta in Italia: conversa, agisce e si integra nella smart home
n. 4098 del 15-04-2026
Verbatim e I-O Data puntano sul Blu-ray: rinasce un mercato dato per morto
n. 4097 del 13-04-2026
La Francia abbandona Windows
n. 4096 del 09-04-2026
Router TP-Link compromessi in tutto il mondo: così gli hacker russi sottraggono le credenziali
n. 4095 del 07-04-2026
Attività sessuali, persone svestite o alla toilette, carte di credito
n. 4094 del 03-04-2026
Oracle licenzia 30.000 dipendenti via email
Marzo 2026
n. 4093 del 30-03-2026
Windows 11 avrà una barra delle applicazioni compatta in stile Windows 10
n. 4092 del 27-03-2026
CPU Intel e AMD introvabili
n. 4091 del 26-03-2026
Mozilla lancia la VPN gratuita in Firefox
n. 4090 del 24-03-2026
Windows 11, vacilla l'obbligo dell'account Microsoft
n. 4089 del 23-03-2026
Attacco informatico paralizza gli etilometri con alcolock: migliaia di veicoli fermi
n. 4088 del 20-03-2026
La Ricerca Live di Google arriva in Italia
n. 4087 del 19-03-2026
Samsung ritira il Galaxy Z TriFold dopo tre mesi
n. 4086 del 18-03-2026
Linea fissa TIM, in arrivo la rimodulazione: rincari di 2,99 euro a partire da maggio
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 21 aprile
2026
IPv6 supera IPv4 per un giorno
2025
Black Mirror 7, istruzioni per l'uso (senza spoiler)
2024
La beffa dei cookie rifiutati
2023
Con la vendita della Rete TIM avremo le tariffe più alte
2022
Gli USA ottengono l'estradizione di Assange
2021
Pinne d'argento, immense astronavi
2020
Windows 20, ossia Windows 10 con l'interfaccia moderna e coerente
2019
Ex studente distrugge i computer della scuola con un USB killer
2018
Giornalista accusa: lavorare da Amazon è come essere in prigione
2017
Il Viagra contro la malaria
2016
In prova: Epson ET-4550
2015
La scritta sulla sabbia che si vede dallo Spazio
2014
UPS, vietato svoltare a sinistra!
2013
Graphene Aerogel, il materiale più leggero del mondo
2012
Ricerca spaziale
2011
Da Wacom lo stilo per i display capacitivi
2010
La prima maglietta antiproiettile
2009
Sun ha rilasciato VirtualBox 2.2
2008
La macchina della verità veramente portatile
2007
Il telefonino da 10 megapixel
2005
L'animale sacro dell'Olimpo Informatico
2004
Decreto Urbani, pasticcioni o bugiardi?
2001
Una vita... singolare
Olimpo Informatico


 
web metrics