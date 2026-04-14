Claude entra in Word: gestisce revisioni, formattazione e analisi dei documenti

L'IA di Anthropic è già in Excel e PowerPoint.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 14-04-2026] Commenti (1)

Il chatbot Claude è ora disponibile anche in Microsoft Word attraverso un add-in dedicato che integra il modello linguistico di Anthropic direttamente nell'applicazione di Microsoft, dopo le precedenti estensioni per Excel e PowerPoint. L'estensione, rilasciata in versione beta, consente di utilizzare le funzionalità avanzate dell'AI all'interno dei documenti DOCX, con un'integrazione nativa nel pannello laterale del software.

L'add-in permette di analizzare, modificare e generare contenuti senza uscire dal documento, sfruttando un'interfaccia che si affianca al testo e che supporta la selezione diretta delle porzioni da rielaborare. Il sistema è progettato per mantenere intatti stili, numerazioni e formattazione, intervenendo solo sulle sezioni indicate dall'utente. Le modifiche vengono applicate come revisioni tracciate, utilizzando il sistema nativo di Word per l'accettazione o il rifiuto delle modifiche.

Claude per Word supporta file nei formati DOCX e DOCM, mentre i documenti in formati legacy devono essere convertiti prima dell'uso. L'add-in include un selettore del modello e la possibilità di impartire comandi vocali, oltre a leggere eventuali commenti presenti nel documento per applicare modifiche contestuali. L'obiettivo è facilitare attività come revisione legale, redazione di note finanziarie e editing iterativo di documenti complessi. Il sistema è in grado di individuare errori strutturali, come numerazioni incoerenti, riferimenti incrociati non aggiornati o termini definiti in modo non uniforme. Le correzioni vengono proposte come modifiche puntuali, con link diretti alle sezioni interessate. Questa capacità deriva dall'uso di tecniche di analisi semantica che consentono di segmentare il documento in parti coerenti e recuperare rapidamente le informazioni rilevanti.

L'integrazione con Word consente anche di lavorare attraverso thread di commenti: Claude legge le note inserite dall'utente, modifica il testo ancorato e risponde direttamente nel thread, mantenendo la cronologia delle revisioni. Questa funzione può risultare particolarmente utile nei flussi di lavoro collaborativi, dove la tracciabilità delle modifiche è un requisito essenziale. Claude per Word può inoltre condividere il contesto con gli add-in per Excel e PowerPoint, permettendo di utilizzare una singola conversazione per operare su documenti diversi. È possibile estrarre dati da un foglio di calcolo e inserirli in un memorandum, oppure trasformare un documento esteso in una presentazione sintetica. Questa continuità operativa rappresenta uno degli elementi distintivi dell'integrazione.

L'utilizzo dell'add-in è disponibile esclusivamente per gli abbonati ai piani Team ed Enterprise, in linea con la strategia di Anthropic orientata ai professionisti che lavorano con documenti complessi. L'azienda sottolinea che l'integrazione è stata sviluppata per rispondere alle esigenze di settori come quello legale, finanziario e della consulenza, dove la precisione delle revisioni e la conservazione della formattazione sono aspetti critici. La versione beta è distribuita tramite Microsoft Marketplace e supporta sia Windows sia macOS. L'installazione avviene come per qualsiasi altro componente aggiuntivo di Word, con autenticazione tramite account Claude o provider cloud compatibile.

La documentazione ufficiale fornisce esempi di prompt per attività specifiche, come la revisione di clausole contrattuali, la generazione di sintesi strutturate o la verifica della coerenza terminologica. Claude può anche creare bozze basate su template, rispettando gli stili predefiniti del documento e inserendo citazioni verso eventuali file di riferimento caricati dall'utente.