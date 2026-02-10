LibreOffice: "Smettete di usare i formati di Microsoft Office. OOXML non è uno standard aperto"

In gioco ci sono portabilità dei dati, compatibilità e sovranità digitale.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 10-02-2026]

libreoffice ooxml non aperto
Foto di rawpixel.

The Document Foundation, la Fondazione che presiede allo sviluppo della suite LibreOffice, è tornata alla carica contro Microsoft Office e in particolare con il formato di file da questo utilizzato: contesta infatti apertamente la natura di standard aperto del formato Office Open XML (OOXML). La questione posta non riguarda solo la portabilità dei dati, ma tocca le fondamenta dell'interoperabilità tra software diversi, mettendo in luce le discrepanze tra le specifiche approvate dagli enti regolatori e l'implementazione pratica che ne viene fatta nei pacchetti di produttività più diffusi.

Il nucleo del problema risiede nella distinzione tra le versioni del formato: lo standard ISO/IEC 29500, approvato nel 2008, e la variante utilizzata quotidianamente nelle estensioni .docx, .xlsx e .pptx (rispettivamente per Word, Excel e PowerPoint). Esistono infatti due varianti ufficiali del formato: la Strict, conforme ai requisiti ISO, e la Transitional, che include funzionalità proprietarie principalmente legate alla retrocompatibilità con i formati precedenti. Quest'ultima è la versione predefinita nelle installazioni di Microsoft Office, creando un ostacolo tecnico significativo per gli sviluppatori di suite alternative come LibreOffice.

L'analisi tecnica evidenzia come la variante Transitional contenga riferimenti a comportamenti specifici di versioni datate del software originale, che non sono documentati in modo completo nelle specifiche aperte. Questo costringe i programmatori di motori di rendering concorrenti a un costante lavoro di reverse engineering per garantire che la formattazione dei documenti resti fedele all'originale. La complessità del codice XML generato spesso nasconde metadati e istruzioni di layout che non seguono le linee guida di interoperabilità promesse durante il processo di standardizzazione. Un altro punto critico sollevato riguarda la gestione degli spazi dei nomi e degli schemi XML. Mentre lo standard OpenDocument Format (ODF), utilizzato nativamente da LibreOffice, è stato progettato fin dall'inizio come un formato unitario e trasparente, l'architettura dell'OOXML è considerata eccessivamente stratificata. Questa ridondanza strutturale aumenta il rischio di errori di interpretazione tra diverse piattaforme, rendendo difficile la conservazione a lungo termine dei documenti digitali senza l'ausilio del software che li ha generati.

The Document Foundation ritiene che il processo di approvazione ISO del 2008 sia un perfetto esempio di standardizzazione controversa, avvenuta sotto una pressione commerciale che avrebbe influenzato la qualità tecnica delle specifiche finali. La documentazione dell'OOXML supera le 6.000 pagine, una dimensione che rende quasi impossibile per qualsiasi ente di sviluppo indipendente implementare una compatibilità totale senza incorrere in bug di visualizzazione o perdita di dati. Dal punto di vista della sicurezza e della trasparenza, inoltre, i formati non standardizzati o parzialmente documentati rappresentano una vulnerabilità per le pubbliche amministrazioni. L'adozione di formati che dipendono da implementazioni proprietarie crea il cosiddetto vendor lock-in, una condizione in cui l'utente è vincolato a un unico fornitore per poter accedere correttamente ai propri archivi storici. The Document Foundation sottolinea come l'uso di ODF rappresenti l'unica via per garantire che i documenti restino leggibili indipendentemente dal software utilizzato.

Consigliamo la lettura di:
Collabora Office debutta su PC: la suite online basata su LibreOffice è ora...
Comune francese passa a Linux Mint: calano i costi e aumenta l'autonomia dig...
Land tedesco abbandona Microsoft per l'open source: 30.000 utenti passano a ...
Da Microsoft all'open source: l'esercito austriaco passa a LibreOffice

Le statistiche tecniche sui motori di conversione mostrano che, nonostante i continui aggiornamenti di LibreOffice, la conversione verso OOXML rimane un'operazione asimmetrica, con conseguenze sulla portabilità dei documenti, sulla compatibilità dei programmi (due caratteristiche che dovrebbero essere garantite se lo standard fosse davvero aperto) e sulla diffusione di LibreOffice stesso. Un documento creato in formato ODF e salvato in OOXML può subire alterazioni nella gestione delle tabelle, degli stili di carattere e della spaziatura dei paragrafi a causa delle diverse logiche di calcolo del layout utilizzate dai due sistemi. Queste differenze non sono dovute a limiti tecnici del software open source, ma alla natura intrinsecamente chiusa di alcune porzioni del formato di destinazione.

La critica si concentra anche sulla gestione dei fogli di calcolo. In ambito finanziario e scientifico, la precisione dei dati e delle formule è fondamentale. Le divergenze nel modo in cui l'OOXML gestisce alcune funzioni matematiche rispetto allo standard ODF possono portare a discrepanze nei risultati finali. Questa mancanza di una base matematica comune e rigorosamente standardizzata compromette l'affidabilità dello scambio di dati tra istituzioni che utilizzano suite software differenti.

Attualmente, la strategia di The Document Foundation mira a sensibilizzare gli utenti e i decisori politici sull'importanza di richiedere l'uso del formato Strict ISO/IEC 29500 o, preferibilmente, dello standard ODF. La persistenza del formato Transitional è vista come un'anomalia che rallenta l'evoluzione verso un web dei documenti realmente aperto. Senza una convergenza verso standard unici e privi di estensioni proprietarie, il mercato del software di produttività rimarrà frammentato a discapito dell'efficienza degli utenti finali. Non si tratta di una semplice competizione tra prodotti commerciali e open source, ma una battaglia per la sovranità del dato digitale. La richiesta di standard trasparenti è il requisito minimo per assicurare che l'informazione non diventi proprietà privata di chi sviluppa l'algoritmo di visualizzazione. I fatti tecnici esposti suggeriscono che la strada verso una reale interoperabilità sia ancora lunga e dipenda dalla volontà dei grandi attori del mercato di abbandonare pratiche di standardizzazione solo nominali.

Articoli raccomandati:
Danimarca, retromarcia parziale: lascerà Office ma terrà Windows. Linu...
La Danimarca lascerà Windows e Microsoft Office, passando a Linux e LibreOf...
LibreOffice agli utenti: è ora di abbandonare OpenOffice
Vent'anni di OpenDocument

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Germania, 30.000 computer passano a Linux e all'open source
Quarant'anni di Microsoft Word

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Scegli una risposta e poi leggi questa pagina.
E' nato prima il telefono
E' nato prima il fax

Mostra i risultati (2303 voti)
Febbraio 2026
n. 4065 del 09-02-2026
Fine dell'era 8K, LG interrompe la produzione
n. 4064 del 06-02-2026
Il dottor IA è sempre disponibile e gratuito. Ora è autorizzato a operare come un medico vero
n. 4063 del 05-02-2026
Il mercato è invaso da SSD fake, inaffidabili e con prestazioni inferiori
n. 4062 del 04-02-2026
L'Europa accende IRIS 2, la costellazione satellitare che vuole ridurre la dipendenza da Starlink
n. 4061 del 03-02-2026
Apple rivoluziona l'acquisto dei Mac
Gennaio 2026
n. 4060 del 30-01-2026
WhatsApp, chatbot di terze parti a pagamento. Ma solo in Italia
n. 4059 del 28-01-2026
WhatsApp, 4 euro al mese per rimuovere la pubblicità
n. 4058 del 27-01-2026
Windows 11, aggiornamento d'emergenza risolve i bug della patch di gennaio
n. 4057 del 26-01-2026
NexPhone, lo smartphone 3-in-1 con Android, Windows e Linux che può sostituire un PC completo
n. 4056 del 22-01-2026
Outlook "completamente inutilizzabile" dopo l'aggiornamento di Windows 11
n. 4055 del 21-01-2026
Batterie rimovibili per legge, la UE riscrive il design degli smartphone
n. 4054 del 20-01-2026
Windows 11, dopo l'aggiornamento di gennaio il PC non si spegne più
n. 4053 del 19-01-2026
Rovigo, foto intime rubate dai telefoni in riparazione e condivise in rete
n. 4052 del 16-01-2026
Windows 11, il primo aggiornamento del 2026 causa errori e instabilità
n. 4051 del 15-01-2026
Amazon aggiorna Alexa senza permesso: Alexa Plus imposto in automatico gli abbonati Prime
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 10 febbraio
2025
Warner Bros, film interi a disposizione tramite YouTube
2024
Google uccide Bard e lancia la IA Gemini, anche in versione per smartphone
2023
Lensa AI, avatar personali bellissimi ma a rischio
2022
Bug in Firefox consente di ottenere privilegi di sistema
2021
Carte virtuali, boom dopo lockdown e Covid
2020
Mobile World Congress, scappano tutti gli espositori
2019
Usi un adblocker? Spotify ti chiude l'account
2018
L'exploit modificato della NSA che attacca tutte le versioni di Windows
2017
L'80% degli italiani decide gli acquisti via smartphone
2016
7 nuove auto tutte ecologiche
2015
Vulnerabilità nelle BMW, le auto in balia dei malintenzionati
2014
Gli abissi oceanici pullulano di vita
2013
Un workout da poltrona
2012
Lo Steve Jobs segreto, tra marijuana e Lsd
2011
Il caricabatterie universale
2010
Il meglio dal forum Pronto Soccorso Virus
2009
Il meglio del forum dal processore al case
2008
Il meglio dal Forum "Windows Vista"
2006
I consumatori sul piede di guerra
2005
L'antispyware di Microsoft subisce il primo attacco
2004
L'alta velocità inesistente e i Provider
2003
La truffa tecnologica 2: attenzione alla legge
Olimpo Informatico


 
web metrics