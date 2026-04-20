Linux Mint rallenta per migliorare: kernel 7.0, Wayland e installer unificato

I tempi di sviluppo più lunghi permettono di garantire un ambiente stabile.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-04-2026] Commenti

Immagine: Linux Mint

La nota distribuzione Linux Mint ha deciso di rivedere in modo significativo la propria strategia di rilascio, annunciando un ciclo di sviluppo più lungo e fissando la prossima versione per il Natale di quest'anno. La decisione arriva dopo una fase di valutazione interna in cui il team ha riconosciuto la necessità di maggiore flessibilità per affrontare l'evoluzione del panorama Linux e introdurre cambiamenti strutturali senza la pressione di scadenze ravvicinate. Il progetto ha già avviato i lavori sulla nuova versione, denominata provvisoriamente Mint 23 "Alfa".

Il nuovo ciclo di sviluppo prevede l'adozione di Ubuntu 26.04 LTS come base dei pacchetti, insieme al kernel Linux 7.0 e a una build instabile dell'ambiente desktop Cinnamon 6.7. Quest'ultima include uno screensaver basato su Wayland, introdotto per testare in anticipo la transizione dal sistema X11. Il team ha confermato che l'obiettivo è migliorare la stabilità e modernizzare il desktop, sfruttando il tempo aggiuntivo per interventi più profondi. Un cambiamento rilevante riguarda l'installer: Mint abbandona Ubiquity in favore del "live-installer" già utilizzato in Linux Mint Debian Edition. Il nuovo installer supporta configurazioni OEM, BIOS ed EFI, Secure Boot e la gestione di LVM e LUKS. L'unificazione dell'infrastruttura di installazione tra le versioni basate su Ubuntu e quelle basate su Debian riduce il lavoro duplicato e semplifica la manutenzione per il team.

Il progetto ha dichiarato che la definizione completa della nuova strategia di rilascio è ancora in corso. Restano da stabilire la durata esatta del ciclo, la gestione delle release minori e l'eventuale introduzione di versioni alfa pubbliche. Il team ha sottolineato che la priorità è garantire un ambiente stabile, aggiornato e in grado di adattarsi ai cambiamenti del settore. La comunità ha reagito con interesse e qualche preoccupazione. Alcuni utenti hanno evidenziato che un ciclo più lungo potrebbe ritardare il supporto per hardware recente, mentre altri hanno accolto positivamente la possibilità di miglioramenti più consistenti tra una release e l'altra. Le discussioni sui forum mostrano opinioni diversificate, con particolare attenzione alla compatibilità e alla capacità del progetto di mantenere il ritmo rispetto ad altre distribuzioni.

Sul fronte finanziario, Mint continua a ricevere un sostegno significativo dalla comunità. Le donazioni del mese di febbraio hanno superato i 26.000 dollari, con contributi provenienti da centinaia di sostenitori. Questo dato conferma la solidità del progetto e la fiducia degli utenti nella direzione intrapresa. La revisione della strategia di rilascio, con l'introduzione di tempi più lunghi, non è quindi un sintomo di un periodo di difficoltà, ma è vista come un'opportunità per affrontare sfide tecniche e introdurre innovazioni senza compromettere la qualità.