Publisher chiude nel 2026

Microsoft avvia gli avvisi e invita a migrare i file .pub



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 13-02-2026]

publisher addio
Immagine: Microsoft

La progressiva dismissione di Microsoft Publisher è entrata nella sua fase finale: il programma ha iniziato a mostrare notifiche agli utenti per ricordare che il software verrà ritirato definitivamente nell'ottobre 2026. Il messaggio, visualizzato all'apertura dell'applicazione, segna l'avvio della comunicazione ufficiale verso una base d'utenza che, pur ridotta rispetto al passato, continua a utilizzare il programma per attività di impaginazione e produzione di contenuti stampabili.

Introdotto nel 1991 come parte della suite Office, Publisher è stato per anni uno strumento dedicato al desktop publishing leggero, rivolto soprattutto a piccole aziende, scuole e utenti domestici. Negli ultimi anni, tuttavia, Microsoft ha progressivamente ridotto gli investimenti sul prodotto, concentrando lo sviluppo su Word, PowerPoint e soprattutto su strumenti cloud come Designer e Clipchamp, che integrano funzionalità di layout e grafica più moderne. La notifica mostrata agli utenti indica chiaramente che l'applicazione non riceverà più aggiornamenti né supporto dopo la data stabilita. Microsoft ha confermato che Publisher non sarà incluso nelle future versioni di Microsoft 365 e che non verranno rilasciate alternative dirette; suggerisce invece l'uso di strumenti già presenti nell'ecosistema Office, come Word per i documenti impaginati e PowerPoint per i layout grafici più complessi.

Il ritiro di Publisher si inserisce in una strategia più ampia di razionalizzazione dei prodotti considerati legacy. Negli ultimi anni Microsoft ha dismesso o integrato diverse applicazioni storiche, tra cui Visio Viewer, OneNote 2016, Paint 3D e vari componenti di Windows Media. L'obiettivo dichiarato è concentrare le risorse su strumenti basati sul cloud e su applicazioni che possano beneficiare dell'integrazione con l'intelligenza artificiale. Publisher continuerà a funzionare fino alla fine del ciclo di supporto; poi gli utenti di Microsoft 365 non saranno più in grado di avviare l'applicazione. Diverso il caso di quanti usano Publisher come parte di una versione di Office con licenza perpetua, come Office 2021: in questo caso Publisher continuerà a funzionare, anche se non riceverà nuove funzionalità né aggiornamenti di sicurezza.

Gli utenti di Microsoft 365 che dipendono da Publisher per i propri flussi di lavoro specifici dovranno valutare soluzioni alternative, incluse applicazioni di terze parti come Affinity Publisher o strumenti open‑source come Scribus. Microsoft non ha annunciato strumenti di migrazione automatica, invitando gli utenti ad affrettarsi a convertire i propri file. Il formato .pub, utilizzato esclusivamente da Publisher, rappresenta infatti uno dei principali ostacoli alla transizione. Poiché pochi software supportano nativamente l'apertura di questi file (LibreOffice Draw è uno di questi), molte organizzazioni dovranno esportare i documenti in PDF o in formati più aperti prima della fine del supporto. Questo aspetto è particolarmente rilevante per enti pubblici e piccole imprese che conservano archivi storici in formato Publisher.

Consigliamo la lettura di:
LibreOffice: "Smettete di usare i formati di Microsoft Office. OOXML non è ...
Collabora Office debutta su PC: la suite online basata su LibreOffice è ora...
Da Microsoft all'open source: l'esercito austriaco passa a LibreOffice
LibreOffice agli utenti: è ora di abbandonare OpenOffice

La decisione di ritirare Publisher riflette anche l'evoluzione del mercato del desktop publishing. Negli anni '90 e 2000, il software era una soluzione accessibile per creare brochure, volantini e newsletter senza ricorrere a strumenti professionali. Oggi gran parte di queste attività è stata assorbita da piattaforme online come Canva, da strumenti integrati nei social network e da applicazioni mobile che offrono template predefiniti e funzioni collaborative. Microsoft ha dichiarato che continuerà a investire in strumenti di creazione contenuti all'interno di Microsoft 365, con particolare attenzione all'integrazione dell'AI generativa. Designer, attualmente in espansione, offre funzionalità di layout automatico, generazione di immagini e suggerimenti grafici basati su modelli avanzati.

Il ritiro del software avrà un impatto soprattutto sugli utenti che utilizzano Publisher in contesti scolastici o amministrativi. In molte realtà, il programma è stato adottato per la creazione di documenti interni, modulistica e materiali informativi. La necessità di migrare verso alternative più moderne potrebbe richiedere formazione e aggiornamenti dei flussi di lavoro, soprattutto nelle strutture che non hanno ancora adottato strumenti cloud. La comunicazione anticipata da parte di Microsoft mira a garantire una transizione graduale. Le notifiche in‑app rappresentano il primo passo di una campagna informativa che proseguirà nei prossimi mesi, con l'obiettivo di evitare interruzioni operative e di accompagnare gli utenti verso soluzioni più attuali.

Ti raccomandiamo anche:
Vent'anni di OpenDocument
Microsoft e il folle suggerimento di usare Word al posto di Publisher
Ecco Office 2024, con un nuovo aspetto e senza abbonamento
Microsoft uccide Publisher

Ti raccomandiamo anche:
Rilasciato Scribus 1.6, la soluzione open source per il desktop publishing
Office 2013, la fine del supporto è vicina
FreeOffice 2021, la suite gratuita compatibile con Microsoft Office
Adobe, il cloud fa scappare gli utenti

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Rilasciato Scribus 1.6, la soluzione open source per il desktop publishing
Office 2013, la fine del supporto è vicina
FreeOffice 2021, la suite gratuita compatibile con Microsoft Office
Adobe, il cloud fa scappare gli utenti

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Come ti comporti quando ricevi una "bufala" via email?
A costo di cancellare anche avvisi potenzialmente veri, straccio tutto appena arriva.
Li leggo e inoltro solo quelli che ritengo potenzialmente veri, ma all'atto pratico non me ne curo.
Inoltro quelli veri e ne seguo le indicazioni.
Ma quali bufale? Ho appena vinto 1.000.000 di euro rispondendo a una email.
Io stesso ho messo in circolazione qualche bufala.

Mostra i risultati (3424 voti)
Febbraio 2026
n. 4068 del 13-02-2026
Windows più leggero e veloce: WinUtil elimina il superfluo e personalizza il sistema in profondità
n. 4067 del 12-02-2026
Agenzia delle Entrate su IO: avvisi, scadenze e comunicazioni fiscali
n. 4066 del 11-02-2026
Stampanti datate a rischio? Microsoft ritira i driver legacy in Windows 11
n. 4065 del 09-02-2026
Fine dell'era 8K, LG interrompe la produzione
n. 4064 del 06-02-2026
Il dottor IA è sempre disponibile e gratuito. Ora è autorizzato a operare come un medico vero
n. 4063 del 05-02-2026
Il mercato è invaso da SSD fake, inaffidabili e con prestazioni inferiori
n. 4062 del 04-02-2026
L'Europa accende IRIS 2, la costellazione satellitare che vuole ridurre la dipendenza da Starlink
n. 4061 del 03-02-2026
Apple rivoluziona l'acquisto dei Mac
Gennaio 2026
n. 4060 del 30-01-2026
WhatsApp, chatbot di terze parti a pagamento. Ma solo in Italia
n. 4059 del 28-01-2026
WhatsApp, 4 euro al mese per rimuovere la pubblicità
n. 4058 del 27-01-2026
Windows 11, aggiornamento d'emergenza risolve i bug della patch di gennaio
n. 4057 del 26-01-2026
NexPhone, lo smartphone 3-in-1 con Android, Windows e Linux che può sostituire un PC completo
n. 4056 del 22-01-2026
Outlook "completamente inutilizzabile" dopo l'aggiornamento di Windows 11
n. 4055 del 21-01-2026
Batterie rimovibili per legge, la UE riscrive il design degli smartphone
n. 4054 del 20-01-2026
Windows 11, dopo l'aggiornamento di gennaio il PC non si spegne più
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 13 febbraio
2026
Blocco Note a rischio, falla critica consente l'esecuzione di codice
2025
L'IA ci rende più stupidi?
2024
L'attacco informatico con gli spazzolini da denti
2023
Liberare spazio in una casella Gmail senza eliminare le mail
2022
UE, piano da 43 miliardi per contrastare la crisi dei chip
2020
Come provare Windows 10X in anteprima, gratis
2019
Microsoft chiede agli utenti di non usare Internet Explorer
2018
Telecom Italia, 840mila euro di sanzione per telefonate promozionali senza conse...
2017
Se usate l'inglese, aggiornatevi. Strano ma antico
2016
Gli hacker della toilette
2015
Fastweb: dal 2016 linee in fibra ottica a 500 Mega
2014
Fusione nucleare in laboratorio, primo successo
2013
La foto del fulmine su San Pietro
2012
EcoBot trasforma rifiuti ed escrementi in elettricità
2011
Un display HD ready in 4,5 pollici
2010
Firefox è già 3.7
2009
Premio Oscar per il malware
2008
Microsoft acquista Danger
2007
Linux meglio di Windows anche nei videogiochi
2006
Arriva Maxxi Alice Email
2005
Per il Comune di Roma poca Internet è meglio
2004
Le pubblicità controverse di scarpe sportive
2003
Il blog va sul telefonino
2002
MSN Messenger, Microsoft corre ai ripari
Olimpo Informatico


 
web metrics